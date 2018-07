A méltatlansági eljárás jogszerűségét vizsgálja

A polgármester egy nemperes eljárásra vonatkozó kérelmet nyújtott be a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. Azt kéri, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a méltatlansági határozatot. A nemperes eljárárás esetén a bíróságnak – egy három tagból álló bírói tanácsnak – 30 napon belül kell döntenie. A nemperes eljárásban a bíróság a méltatlansági határozat jogszerűségét vizsgálja. A döntés ellen fellebbezni nem lehet – tudtuk meg Tatár Tímeától, a Debreceni Törvényszék sajtószóvivőjétől. A bizalommegvonás hátterében, információink szerint, egyebek mellett az is áll, hogy nem haladnak a TOP-os pályázatok, és munkaügyi pert is vesztett az önkormányzat.

HBN

