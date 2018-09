A megvalósult gyerekkori álom

Azt gondoljuk, hogy minden nagyobb elhatározás alappillére a racionalitás. Pedig lehet, hogy már gyermekként a szívünk leghőbb vágya volt, amit felnőttként sikerült véghez vinnünk. Ördögné Judit vidéken töltötte gyermekkora legszebb éveit, már kislányként elképzelte magát a pult mögött mint kereskedő. A góréban alakított ki magának egy boltot, ahol árulni kezdte a bontatlan lisztet, cukrot és a fáról frissen leszedett gyümölcsöket. Persze abban az időben még azt gondolták, hogy csupán játékról van szó, azonban a kereskedői véna azóta utat tört magának, s az Ördög-Papír Kft. létrehozásáig meg sem állt. – Az egyéni vállalkozásom előtt különféle cégeknél dolgoztunk a párommal, de belefáradtunk abba, hogy nem értékelték kellőképpen a munkánkat. Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy hátat fordítunk az alkalmazotti szférának, a magunk lábára állunk, és elkezdjük a saját családi vállalkozásunkat. Úgy éreztük, van elég ambíciónk ahhoz, hogy felépítsük a saját jövőnket, így 20 évvel ezelőtt elkezdtük közösen a papírkereskedést – fogott hozzá a történethez az ügyvezető.

Kapcsolatok ápolása

Nagyon ritka, hogy egy család tagjai ugyanazon a munkahelyen dolgozzanak, azonban ez az Ördög-Papír Kft. esetében természetes, hiszen Ördögné Judit mindkét fia a cégnél dolgozik régióvezetőként. A család számára a közös vállalkozás egyáltalán nem szokatlan, tulajdonképpen máshogyan már el sem tudnák képzelni, számukra így tökéletes. – Mindannyiunknak fontos a vállalkozás, ezért is akarták a fiaim kivenni a részüket a munkából, az ő vérükben is benne van a kereskedelem. A nagyobbik gyermekem az én temperamentumomat örökölte, közösen szoktunk új ügyfelek után nézni, felkutatni a vevőket, míg a kisebbik fiam a férjemmel együtt ápolja a meglévő kapcsolatainkat, intézik a szállítással kapcsolatos ügyeket – fűzte hozzá Ördögné Judit.

Előrelépés, visszautalás

Laikusként többen azt gondoljuk, hogy a ranglétra tetejéről a legkönnyebb körbenézni, holott ez koránt sincs így, hiszen a siker nem hullik az ölünkbe. Judit világéletében küzdött a jobb megélhetésért, fejlődésért, hiába hozta a 100 százalékot a munkájában, számára ez nem volt elég, mindig még többre törekedett. – Imádom a szakmámat, a kereskedelemben találtam meg igazán önmagam, mindent szeretek precízen elvégezni, hiszen az ügyfél elégedettsége akkor van meg, ha nincs hiba a munkánkban. Nagyon komolyan veszem a munkámat, a párom annak idején felismerte bennem a vállalkozó szellemet, és támogatott az elképzeléseimben. Időközben ő is elmélyült a szakmában, gyakorolni kezdte, és köztudott, ha igazán akarunk valamit, akkor megerősödünk benne. Egyébként férjemmel ebben az évben ünnepeljük a 30. házassági évfordulónkat, ami szintén csak azt bizonyítja: jóban-rosszban kiállunk egymás mellett, valamint erősítjük a másikat az élet minden területén. Ma már minisztériumokba és több nagykövetségnek is szállítunk, ami egy hatalmas előrelépés és visszacsatolás számunkra. Elégedett vagyok az eddigi teljesítményünkkel, de természetesen továbbra is arra törekszünk, hogy még erősebb alapot teremtsünk gyermekeinknek, unokáinknak. (X)

