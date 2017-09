“A meccset meg le….tuk”

Debreceni EAC–Nádudvari SE 9–0 (4–0)

100 néző Vezette: Pocsai G. (Katona D., Erdélyi T.)

Debrecen: Gulyás L. – Tar G. (Szőke P.), Fodor T., Rácsai L. (Lévai Á.), Magi L. (Nyeste K.), Köstner T. (Bíró R.), Molnár M., Papp G. (Párducz T.), Radványi R., Hetrovics R., Csák Zs. (Varga Á.) Edző: Katona László.

Nádudvar: Varga Z. (Posta N.) – Varga T., Károlyi Z., Nagy Z. (Dobi R.), Taricska G. (Rostás M.), Tóth I., Kovács I. (Máté I.), Erdős M., Varga Zs. (Czibere K.), Székely Z. (Varga D.), Szegi Zs. Edző: Gere Csaba.

Gól: Magi L., Rácsai L.(3), Csák Zs.(3), Tar G., Bíró R. Jók: Mindenki, illetve Senki Kiállítva: Varga T. Ifi: 4–3.

Katona László: Ma nagyjából minden rendben volt, kivéve a helyzetkihasználást.

Gere Csaba: Amit egy labdarúgó mérkőzésen hibát el lehet követni, azt mi el is követtük, s abból majd mindegyikből gól született. Rosszul kezdődött a meccs, az elején kaptunk kettőt, a középső védőnket tíz perc után sérülés miatt le kellett hozni. Null kettőnél egy szabályos gólt nem adtak meg nekünk, majd utána egy félpályánál elkövetett apró és vétlen szabálytalanságért kiállítás járt, ez végleg megpecsételte a sorsunkat. Kaptunk egy véleményezhető gólt is, nem mindegy, hogy 2-1 oda vagy 3-0. Majd’ az egész meccset emberhátrányban lejátszva már se kedvünk, se erőnk, se elképzelésünk nem volt. Sajnáljuk, többet ki akartunk hozni ebből a meccsből, az előző mérkőzéseket figyelembe véve ez benne is volt a csapatban. Kaptunk egy nagy pofont, reméljük fel is tudunk állni belőle, hiszen jövő héten se lesz könnyebb dolgunk Nagyrábén…

Konyári SE–Komádi SE 1–2 (1–0)

50 néző Vezette: Gyarmati I. (Gáti Cs., Vilmányi S.)

Konyár: Száraz Cs. – Csuka Zs., Tamási G., Tamási S., Varga R., Antal G., Nagy A., Varga Z. (Rézműves K.), Tasi I., Horváth Á. (Szigeti J.), Gavrilete R. (Lakatos G.) Edző: Fülöp András.

Komádi: Kirimi P. – Tóth L., Kóti R. (Takács D.), Balogh S., Nagy J., Nagy I. (Fésűs K.), Miczura Varga K., Holló J., Buliska Gy., Puskás Z. (Bujdosó D.), Puskás Cs. Edző: Szabó Sándor.

Gól: Jók: Mindenki, illetve Kirimi P., Tóth L., Balogh S. Ifi: 1–2.

Kiss László: Gratulálok a Komádi csapatának, sajnos most sem sikerült kijönni a gödörből.

Szabó Sándor: Játszottunk már jól, de akkor sem győztünk, most nem játszottunk jól, mégis három pontot szereztünk.

Püspökladányi LE–Földes KSE 3–3 (1–2)

100 néző Vezette: Papp J. (Németh M., Kriston T.)

Püspökladány: Kéri M. (Sass F.) – Mile B., Danka L., Szabó B., Ispán R., Nagy S., Szilágyi T. (Horváth I.), Dajka L. (Nádházi S.), Ferenczi L., Varga L., Petrezselyem T. Edző: Fülöp András.

Földes: Horváth Zs. – Mészáros T., Bakonyi J., Nagy S., Fegyverneki B., Faragó Gy., Karacs T. (Szabó Gy.), Dede I., Orsó A., Vincze N., Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Gól: Kéri M., Ispán R., Nagy S., illetve Mészáros T.(2), Fegyverneki B. Jók: Senki Ifi: 1–3.

Fülöp András: Az ellenfél negyven pluszos játékosai megint megmutatták nekünk, hogyan kell küzdeni a pályán. Lehet jobb lenne reaktiválni a már visszavonult negyvenes ladányi focisokat. Sajnos ez már a második mérkőzésünk volt, hogy akarat és tűz nélkül játszottunk. Így nehéz lesz elérni a kitűzött céljainkat. Jövőhéten próbáljuk rendezni a sorainkat. Gratulálok a Földes csapatának!

Bakonyi János (Később nyilatkozik.)

Báránd KSE–Debreceni Sport Club 3–1 (2–0)

200 néző Vezette: Vasziliu T. (Pallai Zs., Fazekas M.)

Báránd: Tóth S. – Mester N., Karácsony J. (Török D.), Bíró B., Csóka G., Vass B. (Faragó B.), Schuller I. (Makra S.), Molnár L., Mester L., Erstey Zs., Vígh N. Edző: Szabó János.

Debrecen: Nagy B. – Tóth Cs., Sándor R. (Fekete Cs.), Kocsis L., Dobrán Cs., Szabó B. (Csurgó Á.), Gorzsás I., Nagy N. (Barabás Z.), Tamás A., Kovács K., Fehér J. Edző: Nagy Norbert.

Gól: Vígh N.(3), illetve Csurgó Á. Jók: Mindenki, illetve Nagy R. Ifi: 1–4.

Szabó János: Egy sportszerű csapat ellen, korrekt játékvezetés mellett sikerült itthon tartanunk a három pontot. Helyzeteinket nagyon kevés százalékban használtuk ki. Sok sikert kívánunk Vass Ádámnak németországi tanulmányaihoz! Boldog születésnapot kívánunk Dienes Janinak! Köszönjük neki a vendéglátást! Hajrá Báránd!

Fehér János: A hét egyetlen pozitívuma, hogy Nagy Róbert edzőnk vőlegény lett gratulál hozzá a DSC család! A meccset meg le….tuk. Nagy Róbertnek és párjának gratulálunk!

Hajdúszováti SE–Nagyrábé Petőfi SK 1–11 (1–2)

50 néző Vezette: Kertész F. (Kóti L., Vadon T.)

Hajdúszovát: Marton A. – Lakatos Balogh R., Lakatos Zs. (Lakatos S.), Rostás N., Balogh D., Balogh J., Lakatos K., Nagy Zs., Dancsevics B., Jónás B. (Vásárhelyi M.), Lakatos I. Edző: Balogh Ferenc.

Nagyrábé: Kriston D. – Bácsi Á. (Nagy Cs.), Johan Gy. (Mező A.), Tóth P. (Kovács A.), Venig A., Parti P. (Szabó T.), Ungvári P. (Ötvös S.), Faragó L., Szabados M. (Balogh M.), Mészáros I., Vig V. Edző: Tóth Péter.

Gól: Lakatos Balogh R., illetve Mészáros I.(2), Ungvári P., Faragó L.(2), Balogh M.(2), Tóth P., Nagy Cs., Kovács A., Vig V. Jók: Senki, illetve Mindenki

Balogh Ferenc: Ahogy a reggel indult azt hittem, hogy a felnőtt csapatunk sem tud teljes létszámmal kiállni. Sajnos a mérkőzés elején megbeszélteket csak huszonöt percig tartotta be a csapat. Ennek ellenére egy jó csapat ellen veszítettünk. A második félidőben egy-két játékos sajnos feladta, tanulhatnának ezek a játékosok az ifi játékosoktól, akik annak ellenére, hogy két játékos is sérült volt a csapatban, két emberrel is vállalták a mérkőzést. Köszönöm a játékvezetőknek a korrekt vezetést! Gratulálok a Nagyrábé csapatának, további sok sikert kívánunk!

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak a nagy arányú győzelemhez! További sok sikert kívánunk a Hajdúszovát csapatának!

