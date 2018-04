A másképp emlékezőkről Debrecenben

A javarészt német színházakban dolgozó Bodó Viktor Gogol „pétervári elbeszélését” az Egy őrült naplóját állította színpadra 2016 tavaszán, monodráma formájában. A történet főszereplőjét, a szemünk láttára a realitásérzékét folyamatosan vesztő, vagy már eleve labilis valóságérzékelésű hivatalnokot Keresztes Tamás játssza. Mi vagyunk őrültek, vagy a világ őrült meg körülöttünk? – erről is szól Gogol 1834-ben játszódó története, és a kérdés most is aktuális. Április közepén három alkalommal játsszák a debreceni közönség nagy kedvencét, a Szabó K. István rendezte Macskajátékot Ráckevei Annával, Kubik Annával és Oláh Zsuzsával a főszerepekben. Az „Annák” testvérpárként egészen eltérően emlékeznek gyerekkoruk egy pillanatára.

HBN

Színházműsor

Április 16., hétfő

19 óra Örkény István: Macskajáték (Mensáros László bérlet) – Nagyszínpad

19 óra Ny. V. Gogol: Egy őrült naplója – az Orlai Produkció vendégjátéka (bérletszünet) – Víg Kamaraszínház

17., kedd

19 óra Molnár Ferenc: Játék a kastélyban (bérletszünet) – Víg Kamaraszínház

19 óra Örkény István: Macskajáték (bérletszünet) – Nagyszínpad

18., szerda

19 óra Molnár Ferenc: Molnár Ferenc: Játék a kastélyban (bérletszünet) – Víg Kamaraszínház

19 óra Örkény István: Macskajáték (Németh László bérlet) – Nagyszínpad

19., csütörtök

19 óra Eric–Emmanuel Schmitt: Oszkár és Rózsa mami (zártkörű bemutató előadás) – Horváth Árpád Stúdiószínház

20., péntek

19 óra Eric–Emmanuel Schmitt: Oszkár és Rózsa mami (Kertész Gyula bérlet) – Horváth Árpád Stúdiószínház

VISSZA A KEZDŐOLDALRA