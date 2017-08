A Magyarországon létrejövő munkahelyek magas hozzáadott értéket képviselnek egy felmérés szerint

A létrejött munkahelyek hozzáadott értéket vizsgáló kategóriájában Magyarországot csak Írország, Dánia, Szingapúr és Hollandia előzte meg – olvasható a közleményben, amit a HIPA jutatott el szerdán az MTI-nek.

Ésik Róbert hozzátette: az IBM Global Location Trends egy évente elkészített nemzetközi felmérés, ami annak megfelelően értékeli az országokat, hogy a külföldi működő tőke vonzását tekintve milyen eredményeket értek el a tanulmány kiadását megelőző évben, így az idei jelentés a 2016-os év befektetéseit vizsgálja.

A felmérés szerint Magyarország mindhárom vizsgált kategóriában – a munkahelyteremtés, mint a beruházások nemzetgazdasági hatásának mutatója, a lakosságszámmal arányosított munkahelyteremtés, valamint az új munkahelyek hozzáadott értéke, amit az adott szektor által előállított érték, termelékenység, fejlettség, jellemző munkavállalói profil és bér alapján határoznak meg – kiemelkedő eredményt ért el.

Az IBM Global Location Trends 2017-es jelentésében arra mutatott rá, hogy a tavalyi befektetési döntések értelmében 18 900 új munkahely jön létre Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve a 9. legjobb hely a világon. A 18 900 új állás a válság óta a legjobb magyar eredménynek számít. A működőtőke-befektetések következtében a világon a 15. legtöbb új munkahely Magyarországon jön létre, ugyanebben a kategóriában az európai nagyvárosok közül Budapest a 4. helyen szerepel, megelőzve Dublint és a Krakkó-Katowice térséget.

Ésik Róbert közölte: a HIPA arra törekszik, hogy az országban minél nagyobb arányban jelenjenek meg a Made in Hungary típusú projektek mellett az Invented in Hungary jellegű befektetések. Magyarország egy bevált európai termelési helyszín, a HIPA azonban azért dolgozik, hogy az ország a kutatás, fejlesztés, innováció terén is vonzó helyszín legyen.

Az IBM jelentése, miszerint a 2016-os befektetői döntések alapján létrejövő munkahelyek hozzáadott értéke a világban az 5. legjobb, azt igazolja, hogy Magyarország elindult ebbe az irányba – mondta a HIPA elnöke.

