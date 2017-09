A magyarok nyitottak a korszerű bankolásra

Az egyik bank tapasztalatai szerint egyre többen vannak, és egyre nagyobb összeget igényelnek a személyi kölcsönre szerződők. Az éppen egy éve a magyar piacon megjelent online személyi kölcsön is a várakozások felett teljesít, olyannyira, hogy még a korábban a személyi kölcsönök esetében tapasztalt nyári uborkaszezon miatti visszaesés is elmaradt.

Megoldás lehet

A szabadon felhasználható kölcsön jó megoldást jelenthet az iskolakezdéskor felmerülő költségek esetében is. A pénzintézet tapasztalatai szerint az online megoldás elterjedésével párhuzamosan változott az ügyfelek viselkedése is. A korábbi években augusztus végén, tehát az iskolakezdés környékén volt kiugró a személyi kölcsön igénylések száma. A KSH legfrissebb adatai szerint átlagosan gyermekenként akár a 15 ezer forintot is meghaladják az iskolakezdéskor fizetendő költségek, ám ennek többszörösét is elérhetik a kiadások.

Uborkaszezon nélkül

Ebben az évben azt tapasztalták, hogy eltűnt az augusztust megelőző uborkaszezon, szinte egész nyáron kiegyenlített volt az érdeklődés a személyi kölcsön iránt. A banknál biztosak benne, hogy a kedvezően alakuló piaci kamatok mellett az online igénylés lehetősége is szerepet játszott ebben, hiszen az igényléshez szükséges adatok megadása után online történik a hitelbírálat és a szerződéskötés is. Ezt követően akár néhány percen belül az ügyfél számláján lehet az igényelt összeg.

