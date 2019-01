A magyar-olasz kulturális kapcsolatokat erősítheti a Piedone-film

Felidézte, hogy a televízióban rövidebb, 55 perces verzióban már bemutatták az alkotást, a teljes, 90 perces film premier előtti vetítését pedig kedden tartották a Budapesti Olasz Kultúrintézetben. Az olasz külügyminisztérium segítségével a film híre már eljutott a színész hazájába és elképzelhető, hogy az olasz mozikban is bemutatják majd a magyar Piedone-filmet.

Az Olasz Kultúrintézet – amely részben a produkciót is támogatta – január 29-én egy másik vetítésnek is otthont ad, majd a dokumentumfilm február végén kerül a magyar mozikba.

Király Levente, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kiemelt szerkesztője korábban úgy fogalmazott az alkotásról, hogy hatvan év után ez az első portréfilm, amely Bud Spencer teljes életét feldolgozza és azt az arcát mutatja be, amelyet az emberek nem ismerhettek a filmjeiből. “Bud Spencerre jellemző a keresztény értékek megtartása, a munka, a családi élet és a közérdek szolgálata terén kifejtett áldozatos tevékenysége olyan emberi példa, amelyet érdemes és kell is közvetíteni a felnövekvő nemzedékek felé”.

A több mint négy éven át, négy országban és negyvenöt közreműködővel forgatott alkotás amellett, hogy egy legendás színész életművét tárja a nézők elé, egy kivételes személyiség eddig kevésbé ismert arcát is bemutatja. A filmben egykori sportolótársai, színész kollégái, barátai és családtagjai mesélnek Bud Spencerről.

Az eredetileg Carlo Pedersoli néven született olasz színészről kevesen tudják, hogy mélyen vallásos és példás családapa volt, aki hat nyelven beszélt és három egyetemre járt. Emellett amatőr bokszoló, autóversenyző, rögbijátékos, hétszeres olasz úszóbajnok és vízilabdázó volt, aki a helsinki és melbourne-i olimpián is részt vett. Ahogy a filmjeiben, úgy az életben is mindig a jó oldalán állt és ahol csak tudott, segített az elesetteken. Helikopterével közreműködött egy földrengés utáni mentésben, kampányolt vakokért és gyengén látókért, a háború- és kábítószer használat ellen felemelte a hangját, sőt az UNICEF nagykövetének is megválasztották.

Bud Spencer mindemellett gyermekruhákat tervezett, könyveket és dalokat írt, sőt feltalálóként bejegyzett találmányai is voltak. A filmben eddig soha nem látott archív anyagok, családi felvételek és fotók mesélnek róla a jól ismert filmrészletek mellett, de Bud Spencer római lakása és hétvégi nyaralója is megjelenik.

A Magyar Média Mecenatúra Program által támogatott alkotást Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Magyarországon forgatták.

– MTI –

