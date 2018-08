A magyar lányok szépsége határtalan – egy debreceni fejére helyezték a koronát

Minden évben több mint tíz szépségversenyt rendeznek az országban. Ezekre több száz lány jelentkezik, vágyakozva arra, hogy ő legyen mind közül a legszebb, és képviselje Magyarországot egy világversenyen. A 22 éves cívisvárosi Muszka Grétának teljesült az álma, és egy éven keresztül magáénak tudhatja a Magyarok Világszépe királynői címét.

Az augusztus 10-én megrendezett budapesti döntő előtt – ahogy korábban már beszámoltunk róla – Balmazújvárosban készültek fel a lányok, ahol Grétával is beszélgettünk. Akkor elmondta, reméli: az egyes sorszám szerencsét hoz számára a versenyen. Így is történt! A Magyarok Világszépe Szépségver­senyt harmadik alkalommal szervezik meg, amelyre erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarok is jelentkezhettek. Fásy Ádám, énekes-műsorvezető, a Magyarok Világszépe Szépségverseny szervezője a felkészítő táborban elmondta: „Lebontottam a határokat, számomra nincs Trianon, régi nagy Magyarország van, és a verseny ennek a szellemében épült fel.”

Bevésődött büszke tekintet

A döntő este folyamán négy körben álltak a lányok zsűri és a közönség elé. Az első a magyaros viselet volt, a második alkalommal koktélruhában vonultak a színpadon, majd a fürdőruhás bemutató következett. Gréta kedvenc öltözéke az estélyi ruhás negyedik szemle volt, elmondása szerint ott igazi hercegnőnek érezte magát.

Fantasztikus érzés volt a zsűri, a közönség és a család, barátok előtt fellépni. Az első körben nagyon felszabadultan táncoltunk, a magyaros viseletben mindannyian jól éreztük magunkat. Ez megalapozta az egész este hangulatát. Mondhatni, a többi vonulás már csak ment magától”

– idézte fel Gréta.

Az újdonsült királynőnek van már némi tapasztalata a színpadra és közönség elé lépésben. Korábban tíz évig a Debreceni Mazsorett Együttesben táncolt, ahol számos fellépésük volt.

– Az eredményhirdetéskor végig a közönség soraiban ülő szülei­met néztem. Láttam, ahogy anyukám fogja apa kezét, és mikor kimondták a nevem, csak a büszke tekintetükre emlékszem. Először el sem hittem, és napokig a kedvenc szavam az volt, hogy felfoghatatlan – emlékezett vissza Gréta. „Furcsa érzések keringenek bennem, mivel egyelőre még ugyanaz az életem, de valahogy mégse. Igyekszem minden kérésnek és elvárásnak eleget tenni. Azt hiszem, jó úton haladok, de kitartó és szorgalmas vagyok, tehát szerintem minden területen helyt fogok állni.”

Vár a Fülöp-szigetek

A Magyarok Világszépe Szépségverseny királynőjét arról is kérdeztem, hogy a győztesnek járó ötezer eurós összeget mire fogja elkölteni. „A pénzjutalom mellett természetesen most a legfontosabb, hogy részt veszek a Miss Intercontinental Világversenyen, a Fülöp-szigeteken, Manilában. A döntő január 26-án lesz, én pedig a hónap elején utazom majd el, tehát bő négy hónapom van addig felkészülnöm. Az összeg egy részét természetesen a felkészülésre költöm, mint például angol-, kommunikációs és táncórákra, ruhákra, cipőkre, valamint figyelek az alakomra, így edzeni is folyamatosan járok.”

Izgalmas időszak előtt áll

– A következő időszak még kissé idegen és új számomra. Fontos, hogy a maximumot tudjam nyújtani a világversenyen, hisz Magyarországot képviselni nem kis dolog.

Izgulok, de addig még sok időm van, és mindent megteszek azért, hogy sikeres legyek ott is”

– fogalmazott Gréta. Kiderült, ezen kívül különböző jótékonysági rendezvényeken és egyéb médiamegjelenéseken kell részt vennie, amelyeket már nagyon vár.

