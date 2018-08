A lugasparadicsom immár 95 éves őrzője

A Schott Péter-féle lugasparadicsom különösen gyorsan fejlődik: jó tápanyagellátás esetén három-öt méterre is megnő. Ezért erős támrendszerhez, karókhoz kell kötözi, mint a szőlőt, de annál sokkal többet terem, hiszen egy tőről akár több vödörrel is leszedhetünk.

Biztonságosan termeszthető a lugasparadicsom szabad földön, üvegházban, fóliában, erkélyen és bárhol, ahol napsütés éri. Minderről a szakértő tud mesélni.

Schott Péter kedves olvasónk tizedik éve él Hajdúnánáson, a Fürdő utcai idősek otthonában. A most 95 éves férfi, a kertészkedők önzetlen segítője, még az 1970-es években Lengyelországból származó lugasparadicsom magját ültette el. Az első évi tapasztalatairól cikkben számolt be, illetve felajánlotta, hogy válaszborítékért bárkinek küld néhány szem magot az újdonságból.

Világszerte ismerik

Azóta 14 országból közel százezren kerültek kapcsolatba a növénnyel, hiszen az évről évre terem, immár sok-sok kertben. Ő terjesztette, nemesítette, s egy könyvben össze is gyűjtötte tapasztalatait.

Saját kiadású könyvéhez dr. Bálint György – az immár századik évébe lépő neves Bálint gazda – írt előszót.

Könyv, cikkek az életműről | Fotó: Napló

„Egy ember értékét jószerivel az határozza meg, hogy hány embertársának képes örömet szerezni. Egy szép verssel, dallal, kapuba rúgott góllal, művészi festménnyel, gyors futással, úszással, nagy dobással vagy bármilyen más teljesítményével. E tekintetben Schott Péter – e könyv szerzője és kiadója – szupersztár lenne, mert ő 30 év alatt több mint százezer kertészkedő embernek juttatott ingyen lugasparadicsom vetőmagot. Volt olyan esztendő, hogy tavasszal, két hét alatt 30 ezer levélben kértek tőle néhány vetőmagot ebből az általa forgalmazott, remek paradicsomfajtából.

Pétert 30 éve ismerik országszerte mint a lugasparadicsom atyját, mint azt az embert, aki ellenszolgáltatást sem kérve és nem várva olvassa el a hozzá érkezett, magkérő leveleket, és teljesíti az azokban megfogalmazott kéréseket. Ebben nagy segítséget nyújtott neki hűséges élettársa, Rózsika, akitől azonban nemrégen örökre búcsút kellett vennie. A lugasparadicsom a házi kertek, a kiskertek egyik gyöngyszeme, három méter magasra is megnő, és egy tő akár 300–400 zamatos gyümölcsöt is érlel. Aki termeli, annak örömet és dicsőséget is terem akár a kertbe kiültetve, akár a teraszon, a balkonon, edényben neveli a palántáit. A lugasparadicsom hírneve és Schott Péter szívjósága összeolvadt, egy fogalommá magasztosult. Ebben a könyvben nem a szerző dicséri a teremtményét, hanem azokat idézi, akik személyes tapasztalatokat szereztek a lugasparadicsom termesztésében.”

Immár a Napló is kapott egy könyvet a szerzőtől; a kiadvány személyes jellegű képeket, sőt verseket is tartalmaz, amolyan memoár, egy önzetlen, szép, teljes élet krónikája. Egy embertől, aki fiatalon bár sokat nélkülözött – 1940-ben, Pest utcáin a hallását is elvesztette –, de végül rátalált a kincsre, amit örömmel oszt meg minden érdeklődővel. Úgy tájékoztatott minket, hogy jó egészségnek örvend, szeret Nánáson lenni. Boldog születésnapot kívánunk!

BB

