A Loki lányait nem téveszti meg a siker

Két szép győzelmet aratva nyerte meg Dryvit Profit Kupát a hétvégén a DVSC SCHAEFFLER együttese. A piros-fehérek a pénteki elődöntőben előbb a váciaknál bizonyultak jobbnak négy góllal, majd ezt a teljesítményt megfejelve a döntőben az örök rivális Ferencvárost múlták felül öt találattal. Természetesen nem szabad szem elől téveszteni, hogy felkészülési tornáról van szó, de ez a két eredmény bizakodással töltheti el az együttes híveit.

Nem téveszti meg őket

A Vác elleni győzelemből remek védésekkel vette ki a részét Oguntoye Viktória, a Dunaújvárosból érkező hálóőr mentéseivel többször is tapsra ragadtatta a kilátogató nézőket. A kapus szerint mindig jól jön a siker, de egy felkészülési találkozó eredménye akkor sem teljesen tükrözi a valós erőviszonyokat.

– Az edzőmeccsekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert nem lehet tudni, ki milyen munkából, milyen állapotban érkezik a meccsre. Természetesen a győzelmek is építik az önbizalmat, a közösséget, tehát emiatt sem mindegy, milyen eredményeket érünk el ilyenkor. Három év után úgy éreztem, hogy szükségem van a váltásra, a Loki megkeresett, én pedig örömmel csatlakoztam. A megbeszélések folyamán a vezetőség olyan elképzeléseket vázolt fel, amelyekről úgy éreztem, szeretnék részt venni. Nem volt gond a beilleszkedéssel, gyorsan meg szoktam találni a közös hangot mindenkivel. Azt mondják, hogy mi, kapusok kicsit külön világ vagyunk, talán a szokásosnál is jobban összetartunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne a csapat sikere lenne az első. Még nem dolgoztam északi edzővel hosszútávon, más mentalitást hozott a klubhoz, nekem eddig tetszik ami történik, bizakodó vagyok – tekintett optimistán a jövőbe Oguntoye.

A legjobbját akarja nyújtani

A két találkozón összesen 10 gólt dobott az ugyancsak Dunaújvárosból szerződtetett Kovács Anna. A 26 éves jobb­átlövő elmondta, nem csak a pályán, hanem azon kívül is egyre jobban összeszokik új társaival.

Mindig is szerettem a Hódosban játszani, mert garantált volt a jó hangulat a meccseken”

– árulta el Kovács Anna. – Amikor megkeresett a klub, sokat nyomott a latban, hogy éreztem a vezetőkön, szeretnének a Lokiban tudni, ez, valamint a felvázolt célok, illetve a csapatról és a közönségről bennem korábban kialakult jó benyomások miatt döntöttem úgy, hogy a cívisvárosban folytatom a pályafutásomat.

A válogatott átlövő azok közé tartozik a csapatból, akinek korábban már volt északi edzője, így van összehasonlítási alapja a most folyó edzésmunkáról. – Minden edzőnek más-más stílusa, elképzelése van. Volt már korábban skandináv edzőm, illetve Kim Rasmussen személyében most is dán nemzetiségű szövetségi kapitány felel a válogatott szakmai munkájáért, de most mondhatnék bármit, úgyis a bajnokságban és a kupában elért eredmények minősítik az elvégzett munkát. A kilencedik évemet kezdem az első osztályban, de mindig lehet előrébb lépni, Debrecenben is szeretném a legjobbamat nyújtani, és folyamosan fejlődni. Eddig szinte minden idényben volt olyan csapat amely meglepetést okozott a többieknek a játékával, remélem idén mi leszünk azok, és akkor biztos, hogy elérjük a célunkat, vagyis nemzetközi kupaszereplést biztosító helyen végzünk.

Szerdán vesznek búcsút

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, múlt szerdán hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt a DVSC egykori kézilabdázója, Sándor Csabáné Sipos Éva. A Loki kétszeres EHF Kupa-győztes jobbszélsőjének búcsúztatása augusztus 15-én, szerdán 13 órakor a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozójában lesz.

