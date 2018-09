A Loki korábbi ellenfele is a pályára lép kedden

A rövidke szusszanó után folytatódik a Bajnokok Ligája: kedden este az A, a B, a C és a D csoport első fordulós mérkőzéseivel megkezdődnek a 2018/19-es szezon főtáblás küzdelmei.

Az A jelű négyesben mindkét meccs, az AS Monaco (francia)–Atlético Madrid (spanyol) és az FC Bruges (belga)–Borussia Dortmund (német) találkozó is 21 órakor kezdődik. A B csoportban 18.55-től indul a „móka”, az olasz Internazionale a Tottenham Hotspur (angol) csapatával mérkőzik meg, míg az FC Barcelona (spanyol) a holland PSV Eindhoven alakulatával csap össze. A „céseknél” Crvena Zvezda (szerb)–SSC Napoli (olasz), valamint FC Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) derbit rendeznek este kilenctől. A D csoportban is 21 órakor indul útjára a labda, itt a Schalke 04 (német) az FC Porto (portugál) alakulatával, míg a Galatasaray (török) a Lokomotiv Moszkva (orosz) gárdájával meccsel.

Ahogy az lenni szokott, ezúttal is akadnak olyan összecsapások, melyek kiemelt figyelmet érdemelnek, ilyen például a Pool és PSG ütközete. Az előző idényben döntős angolok és a párizsiak is igen jó formában kezdték meg a maguk bajnokságát. Hazai oldalról Alex Oxlade-Chamberlainre biztosan nem számíthat Jürgen Klopp vezetőedző, míg Adam Lallana és a horvát Dejan Lovren játéka egyelőre kérdéses. A francia sztárcsapatnál Dani Alves és Layvin Kurzawa sérülés miatt nem léphet pályára.

Kirázza a hideg

És ha már BL-csoportkör: bizonyára sokakban szép emlékeket idéz a 2009/2010-es szezon, mikor a DVSC is beverekedte magát a legjobb 32 mezőnyébe. Így van ezzel a Loki rutinos védője, Mészáros Norbert is, aki a pályán is megtapasztalhatta, milyen például a Liverpool ellen játszani. – Mikor meghallom, hogy BL, természetesen még a mai napig eszembe jut, mikor mi is a csoportkörben szerepelhettünk. De szerintem ez így is lesz, amíg élek. Csodálatos élmény volt, talán az a legemlékezetesebb, mikor megszereztük az első gólunkat. De ha a Levszki Szófia elleni selejtezőre gondolok, mikor még a játékoskijáróban álltunk, és hallottuk, hogy tombolnak már akkor a szurkolók, még mindig kiráz a hideg – mesélte a debreceniek 17-ese, akinél egyébként a Real Madrid a favorit, és úgy látja, igen kiegyenlített most a mezőny, nem igazán vannak lefutott párharcok.

SZADÓ

A keddi program

Monaco–Atl. Madrid, Bruges–Borussia Dortmund, Inter–Tottenham, Barcelona–PSV Eindhoven, Crvena Zvezda–Napoli, Liverpool–PSG, Schalke–Porto, Galatasaray–Lokomotiv Moszkva

