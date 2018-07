DVSC: a hátvédek voltak a főszereplők

Mint ismert, 1–1-es döntetlent játszott a DVSC a Mezőkövesd Zsóry FC ellen az OTP Bank Liga második fordulójában a Nagyerdei Stadionban szombat este. Hazai pályán a matyóföldi csapatot akár mumusnak is tekintheti a Loki, hiszen az előző idényben mindkét bajnoki meccsét elveszítette otthon a kövesdiek ellen a DVSC. Ehhez képest a 1–1-es döntetlen mindenképpen előrelépés, ugyanakkor ha visszatekintünk a játék képére, illetve a gólok történetére, nyugodt szível állíthatjuk, a debreceniek számára ebben a találkozóban jóval több volt.

Az első játékrészben olyannyira uralta a pályát a piros-fehér gárda, hogy a riválisnak helyzete sem volt. Ugyanakkor a DVSC hiába volt aktívabb Dombó kapuja előtt, Bódi például kapufát is lőtt, gól nem született. A második félidőt a mezőkövesdiek kezdték jobban, nekik is volt egy felső lécet érintő lövésük, majd Calvente és Avdijaj becserélésével pörgősebbé, ütősebbé vált a hazai együttes. Egy védelmi hibából és egy balszerencsés mentési próbálkozásból mégis a Zsóry jutott előnyhöz. Az összecsapás lefújása előtt nemsokkal, egy szöglet után egyenlített a Loki.

Több helyzete is volt

A mérkőzés eredményének alakulását illetően két védőnek, Szatmári Csabának és Kinyik Ákosnak is hatalmas szerepe volt.

– A gólt megelőző szituációban, már a mi térfelünkön, szélen, Calventével együtt futottam versenyt a labdáért Draziccal szemben. A kövesdi játékosnál volt a labda, szerencsésen behúzta a lábam között a játékszert. Azért tudta ezt megtenni, mert arra nem számítottam, hogy a labdát befelé fogja áttolni. Természetesen ez az én hibám. Ezután a lövése megpattant a védőn, ami egy számunkra szerencsétlen játékhelyzet volt. Ha a labda nem változtat irányt, Nagy Sanyi simán megfogta volna, de ez így alakult. A következő meccsen nem lesznek ilyen hibáim – idézte fel a történteket Szatmári Csaba.

Kinyik Ákos is elmondta, ő hogyan emlékszik a szerencsétlen véget ért szituációra. – A Mezőkövesd vezető gólja előtt a félpályánál megpróbáltam megállítani Drazicot. Ez sajnos nem sikerült, tovább tudta vinni a labdát. Utána pedig a lövésébe szerencsétlenül értem bele és bepattant rólam a hálóba – fogalmazott Kinyik, akinek a mérkőzésen nyújtott jó teljesítményén talán csak árnyalatnyit ronthat a Drazic lövését követően az a „szerencsétlen” mentési kísérlet. A Loki kettes mezt viselő játékosa mindvégig hatásosan rombolta a mezőkövesdiek rohamait, sőt a támadások építésében is részt vett. Olyannyira, hogy a 87. percben épp ő fejelte a Loki egyenlítő gólját. – Volt már helyzetem az első félidőben is, de akkor nem sikerült gólt elérnem. A hajrában Bódi szögletből nagyon jól belőtt labdájára pontosan érkeztem és közelről a hálóba bólintottam.

KZS

Csak kontrákra futotta

– Az első félidőben nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre. Csak kontratámadásokkal tudtak kijönni a kapujuk elől, de azokat is nagy százalékban levédekeztük. A szünetet követően kicsit dekoncentrálttá váltunk, főleg az elején. Utána rendeztük a sorainkat, de jött az én hibámból a gól. Majd kinyíltunk még jobban, amiből még több támadást tudott vezetni az ellenfél. Sikerült azonban az egyenlítés egy szögletből Kinyik Ákos fejesével. Úgy gondolom, az első félidőből kiindulva jól játszott a csapat. A kettős csere, Calvente és Avdijaj becserélése pörgést hozott a meccsbe. Teljesen más stílusban játszik a két labdarúgó, lendületet tudnak hozni. Kíváncsi vagyok, ha kezdők lesznek, mit tesznek majd – beszélt a mérkőzésről Szatmári Csaba.

