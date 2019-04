A Loki célja a továbbjutás a Kövesd ellen

Mint azt megírtuk, a Debrecen alakulata 2–1-es vereséget szenvedett a Vidi vendégeként szombaton este a bajnokságban, azonban a hajdúságiaknak nincs sok idejük a történteken rágódni, mert kedden 20 órától már kupavisszavágó vár rájuk. Herczeg András alakulata Mezőkövesden lép pályára, az első mérkőzés 1–0-ás sikere után. Kérdés, mennyire van benne a cívisvárosi lábakban a hétvégi összecsapás.

Másnap jöttek haza

– Nem a mérkőzésterhelés okoz ilyenkor gondot általában, hanem inkább az utazást nehezebb kipihenni – fogalmazott Bücs Zsolt, a Loki pályaedzője. – Mivel a fehérvári meccs negyed tízkor ért véget, úgy látta jónak a klub, hogy csak másnap induljunk haza. A gyúrást és a reggelit követően kipihentebben vettük az irányt vasárnap Debrecen felé – fogalmazott a tréner.

– Természetesen nem örültünk, hogy pont nélkül abszolváltuk a mérkőzést a Mol Arénában – tért vissza még a szombati rangadóra Bücs. – A házigazdáknak nem volt jóval több helyzetük, úgy vélem, ha nincs az a szerencsétlenül megpattant lövésből született egyenlítő találat, nem rúg gólt a Vidi. De ezzel már nem érdemes foglalkozni, mert itt az újabb feladat. Nyilván a mezőkövesdieket feldobta a hétvégi, Honvéd elleni 3–1-es sikerük, vagyis lendületben lévő gárdához utazunk. Az sokat számít, hogy nem kaptunk itthon itthon gólt az első mérkőzésen, ha sikerülne Kövesden is megzörgetnünk a hálót, akkor jó esélyünk lenne a továbbjutásra. Mert természetesen ez a célunk, ebben a sorozatban is a legjobb eredményt szeretnénk elérni. Azonban az ellenfél remekül összerakott csapat, mindent meg kell tennünk ellenük is a siker érdekében – nyilatkozta a Naplónak Bücs Zsolt.

“Ezúttal is a végsőkig küzdeni fogunk, amiben sokat segíthet lelkes közönségünk is, elvégre is, a Magyar Kupa legjobb négy együttese közé jutni nagy dolog lenne. Jelenleg ez a feladatunk, remélem, kedd este is örömet tudunk szerezni a mezőkövesdieknek” – ezt pedig már Kuttor Attila, a Kövesd edzője nyilatkozta a klub honlapjának.

