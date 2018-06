A logóper más cégeknek is tanulság

Egyértelmű ítélet született, hogy a Hajdú Gabona logóját a román Accenture Consulting Srl rosszhiszeműen lemásolta és használta. Ettől kezdve csak a Hajdú Gabona használhatja a grafikát.

A román cég szemet vetett a Hajdú Gabona Erdélyben nagyon népszerű termékeinek piacára, amelyet a magyar cég védjegyének számító csikós logó eltulajdonításával remélt megszerezni. A „lopás” könnyen ment, hiszen a debreceni központú cég figyelmetlenül csupán a hazai piacon védette le a Kilenclyukú híd előterében ágaskodó lovon, nemzeti színű karikással csergető csikós figuráját.

Az akcióhoz magyar partner is akadt: egy másik hazai malom a saját lisztjét a Hajdú Gabona csikós védjegyét minimálisan átrajzolt papírzacskóban forgalmazta.

Az 1992-ben dolgozók, téeszek és önkormányzatok részvételével megalakult Hajdú Gabona termékei a kiváló minőségük mellett a piros-fehér-zöld nemzeti színeinket is tartalmazó védjegye miatt is egyre népszerűbbek lettek Erdélyben – véli dr. Lakatos Zoltán vezérigazgató, aki hozzáfűzte, hogy az elmúlt években a termelésük felét, összesen mintegy 3,5-4 milliárd forint értékben Erdélyben értékesítik.

Gyorsan kellett lépni

– A román cég rájött, hogy a csikós logónk alatt bármit el lehet adni, brandet lehet építeni – kezdte a történetet Lakatos Zoltán. – Bár levédettük a csikós emblémát Magyarországon, elkövettük azt a hibát, hogy Európában nem tettük ezt meg. Ezt akkor 200-300 ezer forintból meg lehetett volna csinálni, most azonban a pereskedés miatt milliókat veszítettünk. Nos, a román cég a mi logónkat először egy az egyben lemásolta az internetről, és levédette Romániában, majd a Szellemi Világtulajdon Világszervezeténél is az unió teljes területén, kivéve Magyarországot, hiszen jól tudták, hogy itthon él a mi védettségünk. Majd mikor a grafikus alkotás egyediségére hivatkoztunk a per folyamán, minimálisan változtattak rajta, de az csupán alapos elemzés után vehető észre, egy átlagos vásárlónak fel sem tűnik.

Dr. Lakatos Zoltán, kezében a román legfelsőbb bíróság értesítésével | Fotó: Kovács Zsolt

Azt, hogy a szóban forgó csikós védjegy már nem a Hajdú Gabonáé, egy bukaresti ügyvédi iroda jelentette be 2015 márciusában. – Vegyük tudomásul, ez a logó a továbbiakban az ő tulajdonuk, és mi csak rajtuk keresztül forgalmazhatunk, mondták – folytatta a vezérigazgató. – Próbáltunk békés úton megállapodni, felkínálva azt a lehetőséget, hogy az általuk hozott piacokra rajtuk keresztül értékesítünk, de a már meglévőt 20-25 régi kereskedőpartnerünk hozta össze. Mi kitartunk a partnereink mellett, ezért sem adhattuk az ismeretlen cégnek a teljes exportot. Jeleztük, ebbe nem megyünk bele, pereskedni fogunk a logónkért Magyarországon is és Romániában is. Ennek a veszélye óriási volt, mert ha nem tudjuk visszaszerezni, a vállalatunk belebukhat, de minimum hatalmas presztízsveszteséget szenvedünk, és egy teljesen új márkát kell felépítenünk. Éppen ezért, nagyon gyorsan léptünk, megjelentünk egy merőben más küllemű termékcsaláddal is, amit komoly marketinggel és a partnereink segítségével piacra vihettünk a csikósgrafikájú mellett. A logónkat ellopó cég módszere ellenben az volt, hogy Romániában boltról boltra járva mutogatták a védjegyünk tulajdonlásáról szóló dokumentumot, és megfenyegették a tulajdonosokat: ha nem veszik le a polcról a mi termékeinket, akkor beperlik őket. A forgalom több mint 10 százalékát elvesztettük, ez havi ezertonnás mennyiséget jelentett 2015 decemberétől 2016 decemberéig.

Magyar partner is akadt

A Hajdú Gabona feljelentést tett. Először Romániában indultak el, megtámadták a logót lemásoló céget a Hajdú Gabona védjegyének rosszhiszemű használata miatt. A debreceni központú cég jóval hamarabb volt a piacon, illetve a logót készítő grafikus közjegyző előtt nyilatkozta, hogy ez a Hajdú Gabona kizárólagos tulajdonában lévő grafika.

Román zacskóba csomagolt liszt | Fotó: Kovács Zsolt

Ugyanakkor Magyarországon is elindult a per.

– Ebben az ügyben számomra a legnagyobb döbbenet az volt, hogy magyarországi malom volt a gyártója annak a lisztnek, amelyet a mi hamisított logónk alatt hozott forgalomba a román cég – mondta Lakatos Zoltán, aki kitért arra is, hogy ezt megélni neki szinte felért egy tragédiával. El nem tudta képzelni, hogy a malomiparban eltöltött 40 éves múltja és 22 éves gabonaszövetségi elnöksége után a hazai malmok közül valaki képes arra, hogy a konkurense, a Hajdú Gabona logójával hamisított zacskóba tegye a saját lisztjét.

– Feljelentettük őket is! Az ügyet a rendőrség átadta a NAV bűnügyi osztályának, ott egy csaknem 700 oldalas jegyzőkönyv született. Túl vagyunk az első tárgyaláson, ahol az ügyészség bűnvádi eljárásra terjesztette fel a lisztet forgalmazó román cég két vezetőjét. Mi a másik irányba polgári peres úton megindultunk ama bizonyos malom ellen, a károk fedezésére 40 millió forintos kártérítést szeretnénk elérni. Náluk 2016. novemberben lefoglaltak 54 ezer kiló becsomagolt lisztet és 560 ezer üres zacskót, tehát nagy ütemben folyt a gyártás.

Szubjektív

Tudom, a bűn az bűn, legyen annak bármely formája is. Ellene pedig tenni kell. A logó és a liszt ügyében Romániában már megtették, és teszik Magyarországon is. Apropó, törvénytelenség. Szerintem az, hogy becstelen eszközzel igyekezett egy társaság megszerezni a Hajdú Gabona piacának egy részét, az részéről egyben beismerése annak, hogy ő maga jogszerűen, piaci körülmények között nyomába sem tudott volna érni a debreceni központú cégnek. Kovács Zsolt

