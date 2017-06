A Ligetalja legjavát kaptuk meg Nyíradonyban

Az esemény nyitó napja, a pénteki, a néptáncé volt. A hagyományos Folk-éj 18 órakor kezdődött a Nyíradonyi Szabadtéri Színpadon, a Városháza udvarán. A néptáncgálán a Kisliget és Kispendely néptánccsoport mellett bemutatkozott a baráti gyimesközéploki Aprók Néptánccsoport. Ez utóbbi érdekessége, hogy egy iskolai osztályról volt szó. Vacsora után táncházat rendeztek, ahol a Bakator zenekar húzta a talpalávalót.

Szombat a sportnap

A szombat a sport jegyében telt. A városi sportpályán kispályás labdarúgótorna zajlott, emellett nordic walking, asztalitenisz, sakk, kerékpározás között válogathattak a résztvevők. A labdarúgó tornán a környékbeli települések csapatai is ott voltak. A sakkozók különböző korosztályokban mérték össze tudásukat, eseményük egyben baráti találkozó is volt. A nordic walking kedvelőit egy helyi pedagógus fogja össze. Csoportjuk fontosnak tartja az egészséges táplálkozást, a testmozgást. Szombaton is tettek egy nagyobb túrát. A kerékpározás igen népszerű a nyírségi kisvárosban, hiszen egyre többen vannak olyanok, kik nemcsak közlekedési, hanem sport- vagy a szabadidő tartalmas eltöltésének eszközeként is használják a kétkerekűt. Az asztaliteniszezők ugyancsak egy baráti társaság. Szombaton vívták a ligetaljai bajnokságot.

Vásároztunk, pörögtünk

A vasárnapi kulturális fesztivált megnyitó mazsorettek, Melódia Fúvószenekar és gólyalábasok felvonulását elmosta az reggeli zivatar. Ám az érdeklődők így sem maradtak látványosság nélkül, hiszen a polgármesteri hivatal előtti téren rövid bemutatóra még futotta a hatalmas zuhé előtt. Az aznapi eseménynek helyet adó Európa parkban – idáig menetelt volna a közönségcsalogató vidám menet reggel – felállított színpadon a térség amatőr művészeti együttesei mutatkoztak be.

Mindeközben a Ligetalja Főzőverseny résztvevői ízelítőt adtak a tájegység gasztronómiájából, a vásárfiára vágyók a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség árusainak portékáiból válogathattak, a gyerekek pedig örülhettek a vidámparknak és a játszóháznak, és kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Ugyanakkor a kisvonatos városnézés során minden látogató megismerkedhet Nyíradony nevezetességeivel. Tordai Zoltán és zenekara szolgáltatta a zeneszót a jó ebédhez, s az estig tartó színpadi programokat Rico és Miss Mood, majd a Balkan Fantik koncertje tette teljessé. A fesztivált tűzijáték zárja.

HBN

