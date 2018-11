A lényeg a mosolygós arcokban van

Immár huszonhárom éve, hogy 1995. november 15-én megalapult a Békessy Béla Vívó Klub. Az ötlet és megvalósítás Dezső Zsigmond, okleveles építőmérnök nevéhez fűződik, aki elmondta, a kezdet nagyon is nehézkes volt.

– Amikor a sportiskola megszüntette a vívásoktatást, úgy éreztem, lépnem kell. Roppant nehéz volt a kezdet, sőt, utána is. Sok pénzbe és energiába került, mire megfelelő szintre jutottunk. A cél az volt, hogy sok mosolygós gyermek járjon hozzánk, akik örömmel jönnek edzeni. Náluk az eredmény mindig is másodlagos volt, persze örülünk, ha szépen teljesítenek a növendékeink, de a lényeg, hogy egészséges, boldog embereket neveljünk. Számunkra a hagyományos értékrend még ma is fontos, ugyanakkor próbálunk olyan légkört teremteni, hogy szívesen járjanak a foglalkozásainkra.

Örülök, hogy belevágtam, még úgy is, hogy sok rosszat is kaptam, nem egyszerű ezt így csinálni, saját erőből”

– fogalmazott Dezső Zsigmond, az egyesület első embere, aki sokáig edzősködött, és igen jó eredményeket ért el a szeniorok között.

A nemrégiben a yorki herceg által is elismert szakember sajnos tíz éve megbetegedett, illetve a munkája is sok idejét elveszi, így már kevesebbet tud lejárni a vívóterembe. Ugyanakkor, amikor teheti, ellátogat néhány foglalkozásra és versenyre, figyelemmel követi a fiatalok fejlődését, és nagyon örül, sok ifjú tehetség tartozik a klub kötelékébe.

