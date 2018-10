„A lelkeddel hallod a szeretet szimfóniáját”

– Biztos sokáig fogok élni, mert olyan kedvesen köszönt mindenki – nevet a kilencvenöt éves Ági néni, a sokadik jókívánságot fogadva. Mindannyiunknak reménység, hogy ennyi idősen úgy érzi, a hosszú élet még csak ezután kezdődik. Szeretettel mutatja a nyugdíjasklub ajándékát, egy albumot, amelyben összegyűjtötték az őt ábrázoló fotókat. Van belőlük elég, Ági néni már majdnem harminc éve tag. – Ez a dédunokáknak is örök emlék lesz – mondja. A versmondás végigkíséri az életét. Szívesen hallgatja a szavaló gyerekeket, s örül a lelke, mert egyik dédunokája már biztosan örökölte tőle a versmondás szeretetét. Ági néni az elmúlt szombaton az idősek ünnepén is szavalt a Szent István templomban. Másnap pedig, a mise után őt lepték meg egy születésnapi köszöntővel.

Fotó: Matey István

– Kaptam virágcsokrokat, ajándékokat, annyira megható volt! Egyik percben sírtam, mert nagyon fáj, hogy a férjem harmincöt éve meghalt, hatvanegy évesen. Milyen szép volna… – nem fejezi be a mondatot. Tizenöt éves volt 1938-ban, mikor megismerte férjét. A fiatalember 1947-ben jött haza a hadifogságból, s Ági néni várta. 1948-ban esküdtek meg, s azt mondja, nem is ment volna férjhez talán soha, ha ő vissza nem jön. Az unokák is annyira kötődnek a nagypapához, hogy a szekrényben őrzik a motorosdzsekijét.

