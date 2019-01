A lehetetlent is elérhetjük

– Az óesztendő történései komoly fejlődési pályát jelöltek ki városunk számára – mondta dr. Papp László, Debrecen polgármestere kedden a Nagytemplomban, a Kodály Filharmónia Debrecen újévi, „Fény békéje” című hangversenyén tartott ünnepi beszédében.

Fotó: Molnár Péter

– 2018 megmutatta számunkra, hogy a korábban lehetetlennek tűnő célokat is képesek vagyunk elérni. Büszkén jelenthetjük ki, hogy Debrecen kopogtat Európa legsikeresebb városait tömörítő klubjának ajtaján, és be fog lépni! – hangsúlyozta a polgármester. – Vállalni és hirdetni kell Debrecen református történelmi örökségét, és azt is, hogy ma a magyar nemzet legnagyobb keresztény felekezetének székhelye a város, s ezáltal az európai kereszténység erős bástyája – emelte ki Papp László.

Fotó: Molnár Péter

– A Nagytemplom megszentelt falai között zenei szempontból és spirituálisan is átváltoznak és üzenetet nyernek a szavak – mondta köszöntőjében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. – Vízkeresztkor kihunynak városunk ünnepi fényei, de a fény békéje megmaradhat, ha tudjuk, hogy az igazi világosság jött el karácsonykor Jézus Krisztusban, s ebből mindenki világosságot nyerhet. – jelentette ki a püspök.

PtkI

