A legszebb konyhakertek művelőit jutalmazták

A versenyre tizenhat konyhakertművelő nevezett közösségi, mini-, normál- és zártkert kategóriákban. A helyi eredmény szerint Batíz László, Szabó Jánosné és Gere Lajosné konyhakertje bizonyult a legszebbnek. Kaba Város Önkormányzata százezer forint összértékű kertészeti csomaggal köszönte meg a példamutató kabaiaknak a részvételt. A díjakat Sári Győző önkormányzati képviselő és Csekéné Aradi Andrea agrármérnök adta át a kitüntetetteknek.

Másnapi ottjártunkkor is számos látogató tekintette meg a Kabai Kertbarát Kör terményeiből összeállított színpompás kiállítást. Így tette a Fekete Erzsébet Hímző Kör két tagja is Komádiból. Szegény Erzsébet és Csányi Mihályné lelkesen nézegették a zöldségeket, gyümölcsöket, s még lencsevégre is kapták azokat.

A Kabai Kertbarát Kör tagjai pedig szívélyesen, a nagy melegben ásványvízzel, házi készítésű süteménnyel és borkóstolóval fogadták a vendégeket.

– Marján László –

