A legsérülékenyebbekre kell a legjobban vigyázni

Az Erőss Lajos Református Általános Iskola mintegy 200 diákja, valamint tanárai vettek részt a napokban az intézményben megtartott baleset-megelőzési előadáson. Mivel a gyermekek többsége kerékpárral érkezik iskolába, Mészáros Tamás rendőr hadnagy szóba hozta a biciklisekre vonatkozó szabályokat, köztük a kétkerekűek kötelező és ajánlott tartozékait is. Egyúttal felhívta a figyelmet a biztonsági felszerelések használatának fontosságára. A diákok megtudhatták, hogy rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával közlekedve is gyalogosnak minősülnek, így elsősorban a járdát vehetik igénybe, valamint megtanulták azt is, hogy az úttesten történő átkelés előtt mindig körül kell nézniük.

A püspökladányi rendőrök kiemelt célja a fiatalok biztonságos közlekedésre nevelése. Ezt indokolja, hogy a gyermekek a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői a közlekedésnek, továbbá, ők lesznek a jövő évtizedek felnőtt közlekedői, járművezetői.

Ezért a ladányi rendőrkapitányság a közeljövőben több, hasonló jellegű figyelemfelhívó tanórát szervez.

HBN

