A legnépszerűbb hazai egyetemek között a debreceni

Több mint százezren izgultak szerdán a felsőoktatási ponthatárok miatt, közel háromnegyedük örülhetett, hiszen az elkövetkező éveket a választott intézmény falai között töltik majd. Arról, hogy a Debreceni Egyetem (DE) egyes szakjaira milyen pontokkal lehetett bekerülni, és melyek a legnépszerűbb képzések dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes számolt be csütörtökön.

A tavalyinál csaknem négy százalékkal több hallgató felvételizett sikeresen a DE-re az általános eljárásban, közülük 5412-en állami ösztöndíjas, 1209-en pedig önköltséges formában tanulhatnak szeptembertől. A 6621-es hallgatói szám nem végleges, hozzáadódik még az angol nyelvű képzésre felvételt nyert külföldi diákok és a határon túli képzésekre, illetve a pótfelvételivel augusztusban bejutók száma.

Zeneművészek választása

Összesen 29729 jelentkezés futott be a Debreceni Egyetemre, első helyen 8819-en jelölték meg a nagy múltú cívisvárosi iskolát. A legtöbb elsőévest az intézmény Gazdaságtudományi (1310), Bölcsészettudományi (955), Természettudományi és Technológiai (689), valamint a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara (674) iskolázza be a 2018/19-es tanévre. Az intézmény tizennégy karából hat olyan van, ahol csökkenés állt be a felvételizők számát illetően, a legjelentősebb növekedés a Zeneművészeti Kar felvételi adataiban figyelhető meg.

A képzési területek népszerűségét illetően a Debreceni Egyetem különbözik az országos átlagtól, itt az öt különböző karon zajló orvos- és egészségtudományi képzésekre vették fel a legtöbb hallgatót. Ezernél több fiatal választott szakot magának a gazdaságtudományi, valamint a pedagógusképzési területen.

Szinte elérhetetlen szakok

A legmagasabb pontszámokat ebben az évben a Bölcsészettudományi és a Gazdaságtudományi Karon kellett elérniük a jelentkezőknek. A maximálisan megszerezhető 500 pontból 495 volt a határ a BTK osztatlan, nappali tagozatos, államilag finanszírozott magyartanár – latin nyelv és kultúra tanár szakán, ide egy ember került be.

A GTK állami ösztöndíjas kereskedelem és marketing alapképzésen levelező tagozathoz legalább 462 pontot kellett összegyűjteni, míg a nemzetközi gazdálkodás alapképzés állami ösztöndíjas levelező tagozathoz 454 pontra volt szükség a sikeres felvételihez.

Egyre több a külföldi hallgató

A felvételt nyert külföldi hallgatók száma csaknem nyolc százalékkal nőtt, a tavalyi 1690-ről 1825-re. Mintegy száz országból érkeznek majd diákok az egyetem angol nyelven meghirdetett 54 szakára. A legnépszerűbb továbbra is a orvos-, mérnök-, a közgazdász-, az informatikus-, a fogorvos-, illetve a gyógyszerészképzés.

Nem kell elkeseredni

Akiknek nem sikerült bekerülniük valamely felsőoktatási intézménybe, még van esélyük.

Azok, akik az általános eljárásban részt vettek, de nem nyertek felvételt, ha az eljárás során valamilyen jogszabálysértést tapasztaltak, jogorvoslattal fordulhatnak az Oktatási Hivatalhoz.

A következő időszak azonban nemcsak a jogorvoslaté, hanem a pótfelvételi eljárásé is, melyben azok vehetnek részt, akik nem jelentkeztek az általános eljárásban, vagy nem kerültek be egy intézménybe sem. Csak az e-felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni, kizárólag egy szak megjelölésével augusztus 6-ig. A ponthatár megállapítása pedig augusztus 24-én lesz.

Legnagyobb létszámú szakok

Ápolás és betegellátás 368

Gyógypedagógia 363

Osztatlan tanári 290

Általános orvosi 218

Programtervező informatikus 177

Jogász 169

Óvodapedagógus 165

Gépészmérnök 153

Pszichológia 150

Gazdálkodás és menedzsment 148

Gazdasági informatikus 143

Vegyészmérnök 142

