A legnagyobb ünnepünkre várva

Egyedülálló hagyomány részleteibe engedett betekintést nemrég a Méliusz Központi Könyvtárban bemutatott A Szent sírnak őrhelyén című dokumentumfilm. Az alkotást olyan képsorok színesítik, melyeken keresztül bemutatásra kerül az egyházmegye történelmi központjában található Görögkatolikus Székesegyház, valamint sorra veszi azokat a kiemelkedő eseményeket – mint például a 2008-as püspökszentelést, a Máriapócsi Kegykép gyalogos zarándoklatát, a centenáriumi hálaadó liturgiát – melyeken a Krisztus-katonák megjelentek.

A vetítést követően Horváth Zoltán, a Krisztus-katonák káplárja és Dalanics Zoltán hajdúdorogi esperes-parókus a Krisztus-katonaság hagyományának témakörében tartott pódiumbeszélgetésen ennek a szinte páratlan szolgálatnak a részleteiről, valamint a Krisztus-katonák húsvét előtti feladatairól tartott pódiumbeszélgetést.

A katonák feladata

– Szolgálatuk nagypénteken kezdődik, amikor elhelyezik a halotti leplet a szentsírban. Váltásban őrzik a sírt, egészen a feltámadási szertartásig, nagyszombat éjfélig. A sírőrzés mellett más feladatuk is van: felvezetik a körmenetet, valamint megjelennek a pászkaszentelésen és a húsvasárnapi ünnepi liturgián. A fiúk nagypéntektől húsvétvasárnapig, azaz Jézus kereszthalálának napjától feltámadása ünnepéig teljesítenek szolgálatot – tudtuk meg Horváth Zoltántól, aki már nyolcadik éve szolgál káplárként.

Külső és belső feltételek

Krisztus katonái erős fizikumú, nőtlen, fiatal férfiak, akik közel akarnak kerülni Jézus szimbolikus nyughelyéhez a hajdúdorogi húsvéti ünnepségen. A Krisztus-katonák őseik örökét viselik: a helyi családoknál öt-hat évtizede őrzött fehér inget, a fekete posztónadrágot, zakót, a csizmát, a Bocskai-süveget, díszzsebkendőt, és tartják az 1848–49-es szabadságharcból való Kossuth-kardokat.

Nagyböjt beálltával elkezdődnek a Krisztus-katonák alaki gyakorlatai. A serdülő fiúkat azonban ebben az időszakban neveljük is. Több alkalommal is „le kellett törnöm a szarvát” néhány fiúnak. Az összeszedettség, a figyelem erősödik a felkészülés során, és amikor a jelenleg kilenc-tíz pár katona az ünnepi viseletet felölti, még a tekintetük is visszaadja a komolyságot – hangsúlyozta a káplár.

– Valóban tekintélyelvű a közösségünk, ami eleinte furcsa az újonnan hozzánk kerülő fiataloknak. A káplár szerepe azért is fontos, mert ők hívják össze a fiatalokat, és ezzel ő tartja életben a hagyományt. Hatalma van, amivel élni kell, de visszaélni nem szabad – fogalmazott Dalanics Zoltán parókus.

A nemzeti örökség része

2016-ban a Krisztus-katonaság hagyománya Hajdúdorogon Kardos legények a Görögkatolikus hitéhez leghűségesebb városban címmel felkerült a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére.

A felekezetek húsvéti programjaiból

Görögkatolikus szent liturgia a nagyhéten

Április 19., péntek: Jézus halálának emléknapja

Sírbatételi vecsernye 17 órától, utána virrasztás

Április 21., vasárnap: Jézus Krisztus feltámadása

Feltámadási szertartás, utána püspöki liturgia éjfélkor

Szent liturgiák: 6.30, 8.30, 10.00, 12.00, 17.30

Minden liturgia után pászkaszentelés lesz.

Ortodox feltámadási szertartás

Gyertyás éjszakai körmenet és húsvéti hajnali istentisztelet

április 27-én szombaton 23.30-kor a Szent Háromság Magyar Ortodox Templom

Nagycsütörtöki evangélikus istentisztelet úrvacsoraosztással

A Debreceni Egyetem Monteverdi Kórusának szolgálatával, emlékezés Jézus utolsó vacsorájára (Széder est). Április 18-án, csütörtökön az Evangélikus Egyházközösség központjában.

Református lamentáció

Jézus szenvedésének szertartása, énekelnek a debreceni egyházzenészek

Április 17., szerda, 21 óra: Református Kistemplom.

Baptista koncert

Ének és lélek – Singing Men Of Texas

A jól ismert szónok, Michael Gott vezeti a dalokat, és elmondja a remény üzenetét.

A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Május 1., 18 órától a Kölcsey Központban.

