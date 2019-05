A legkisebb „királyfi” nyerte el a trónt

Ritkán látott sporteseményt, a Spártai Gladiátorok Éjszakája elnevezésű vegyes harcművészeti gálát rendezték meg múlt hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában, több ezer ember előtt. A kivételes versenynek debreceni résztvevői is voltak: a Taskó Fighting harcosai, Kálucz Martin és Taskó Rodrigó is próbára tette magát.

A nemzetközi pénzdíjas viadalon önállóan kialakított szabályrendszerben küzdöttek meg egymással három súlycsoportban azok a versenyzők, akiket arra érdemesnek találtak. Taskó Rodrigó a középsúlyban (75 és 90 kg között) mérettette meg magát, jó meccset vívott, de már az első körben, pontozással alulmaradt. Kálucz Martin ellenben felülhetett az úgynevezett királykategória (90 kg felett) trónjára.

Régi álma valósult meg

– Nagyon sokat készültem, rengeteg lemondással járt az elmúlt négy hónap, de megérte. Úgy akartam ezt a sikert, mint még soha semmit, azt hiszem, ez látszott is rajtam. Jellemző rám, hogy bohóckodom, hülyéskedem egy-egy viadal alatt, ám most még a meccsek közötti szünetben is bementem az öltözőbe, nem is járkáltam – ez is mutatja, mennyire komolyan vettem az egészet. A sorsoláskor a nehezebb ágra kerültem, már az elődöntőben találkoztam azzal a harcossal, akit a fináléba vártam. Az első meccsemet Koczfán János ellen vívtam, végig én irányítottam, és a kilencedik percben véget is vetettem a küzdelemnek egy hátsó fojtással. Az elődöntőben, Jani Istvánnal, majd a fináléban, Szuhányi Gyulával szemben is végig ment a csata, és egyhangú pontozással nyertem. Holott alaposan megnehezítette a dolgomat, hogy a döntő első percében eltört a jobb kézközépcsontom. Éreztem, hogy valami nem stimmel, bevittem egy próba jobbost, és ekkor már tudtam, eltört. Ezután végig ballal, illetve lábbal dolgoztam.

Nagyon élveztem az egész versenyt, még most sem fogtam fel igazán, hogy mit vittem véghez”

– mondta el lapunknak Kálucz Martin, aki nem véletlenül ennyire boldog, hiszen éppen hogy csak súrolta a 90 kilós határt, riválisai ellenben jóval 100 fölött voltak, így legkisebb „királyfiként” nyerte el a trónt.

– A formaidőzítésem a lehető legjobban sikerült, jól bírtam kondival, illetve fejben is végig koncentrált voltam, talán emiatt is tudtam kimagaslani a mezőnyből. Érezhetően sokan lenéztek, mondván, mit keresek én a királykategóriában, de ahogy haladtam előre, és látták, miként küzdök, megkövették önmagukat.

Azt hitték, egy bohóc vagyok, de csattanós választ adtam, felborítottam a papírformát. Megszámlálhatatlan üzenetet kaptam, legalább háromszor annyian írtak, mint a szülinapomkor”

– örvendezett Kálucz, aki sokat köszönhet edzőjének, Lókodi Attilának, illetve klubja vezetőjének, egyben unokatestvérének, Taskó Rodrigónak.

Zárásként a frissensült bajnok megjegyezte, hiába fáj mindene, és hiába van begipszelve a keze, a legszívesebben már edzene.

