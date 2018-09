A legjobbak között a cívisvárosiak

Az elmúlt két év atlétikai csapatbajnoka, a DSC-SI és a Nyíregyházi Sportcentrum közös együttese ezúttal a bronzéremig jutott a hétvégi székesfehérvári döntőben, ahol a győzelmet a Budapest Honvéd SE szerezte meg.

A kétnapos fehérvári viadalon izgalmas versenyeket és több jó eredményt is láthatott a publikum. A csapatbajnokság pontversenyébe beleszámított a vasárnap megrendezett 33. Wizz Air Budapest félmaraton is, ami egyben magyar bajnokság is volt a honi futóknak, ahol a hölgyeknél magabiztos győzelmet aratott a címvédő Kácser Zita (1:17:47). Akárcsak tavaly, idén is a dobogó második fokára állhatott fel a DSC-SI másik atlétája, Gulyás Vera (1:19:38). A versenyen 79 országból több mint 15 ezren vettek részt, közülük egyéniben 11 ezren álltak rajthoz.

Több számban is az élen végeztek a cívisvárosi és a szabolcsi versenyzők: Kozák Luca duplázott, 200 méteren új egyéni csúccsal (23.92), míg 100 gáton 13.31-es idővel nyert. A már említett Kácser Zita a félmaraton mellett a 3000 méteres akadályfutásban sem talált legyőzőre (10:28.97).

Élete legjobbját nyújtotta 100 méteren Kerekes Gréta (11.91), ami a második helyhez volt elég. Ugyanebben a pozícióban zárt rúdugrásban Klekner Hanga (3.80). A férfiaknál 800-on (1:53.33) és 1500-on (3:54.72) is Kazi Tamás volt a leggyorsabb, 400 gáton pedig Koroknai Tibor állította meg elsőként az órát (50.82).

A 4×400-as válószámot a Béni Gergő Roland, Tasi Tibor Dávid, dr. Gutema Emánuel és Koroknai Tibor alkotta DSC-SI-NYSC kvartett nyerte (3:16.31).

