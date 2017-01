Még a leengedett redőny is gyanús a hajdú-bihari falvakban

Az utóbbi napok zord időjárása ráirányította a figyelmet a már több mint ezer faluban működő falugondnoki, és ötszáz tanyasi területen megtalálható tanyagondnoki szolgálatra, hiszen ezek sokat segíthetnek a kihűlések megelőzésében. Mínusz húsz fokban a családsegítőkre is kiemelt felelősség hárul. De mi van akkor, ha valaki nem akarja, hogy segítsenek rajta?

A falun belül is működik a szociális ellátórendszer

Bajusz Istvánné

Irány a tanyák

Bajusz Istvánné, a 2 ezer 800 fős Nagyhegyes polgármestere azzal kezdte, hogy a mögöttünk hagyott hétvégén a családsegítő szolgálatuk a mezőőrök és a polgárőrök segítségével felkereste a településhez tartozó tanyákon élőket, bár ezekkel az emberekkel a mezőőrök szinte napi kapcsolatban vannak. – Egyetlen hajléktalanunk van, aki a vendégház udvarán lévő konténerben húzza magát. A családsegítőhöz jár át tisztálkodni, ebédet pedig a munkahelyén kap. Mivel dolgozik, szurkolunk neki, hogy talpra tudjon állni – mondta a települési vezető, hozzátéve, hogy a falun belül is működik a szociális ellátórendszer. „A szociális tűzifa egy részét már kiosztottuk, a többit ezután osztjuk, de a tüzépes akár hitelben is ad fát ebben a zord időben, ha valaki úgy áll. Sajnos, olyanok is élnek köztünk, akik azt hiszik, hogy nem nekik kell gondoskodni önmagukról, de szerencsére ez ritka. Inkább az a jellemző, hogy a szomszédok, az utcabeliek odafigyelnek egymásra is” – mondta.

Késik a tűzifa

Olajos Mihály, Szentpéterszeg polgármestere arról számolt be, hogy ők az időseknek a házigondozási ellátáson keresztül tudnak biztosítani meleg étel vagy tűzrevalót, bár az utóbbi általában rendelkezésükre áll. – Sajnálatos módon a nagy esőzések miatt a szociális tüzifát még nem tudta leszállítani az erdészet, illetve a fuvarozó, ezért csak a napokban kezdődhet meg a terítése. Addig is odafigyelünk egymásra; ez működik egy 1170 fős kis faluban – fogalmazott.

Adott esetben 30-40 főnek tudnánk melegedőt biztosítani.

Módos Imre

Módos Imre, az ezer lelket számláló Bihartorda polgármestere kiemelte, hogy az egyház által működtetett házigondozói szolgálat keretében tíz ember folyamatosan látogatja a faluban élő időseket. „Ezen kívül fűtjük a középületeket, ha bárki melegedni szeretne (akár hétvégén is), az ügyeletesek beengedik a kultúrházba vagy akár a polgármesteri hivatalba. Eddig erre még nem volt igény. Adott esetben 30-40 főnek tudnánk melegedőt biztosítani, sőt kicsit kevesebbnek akár átmeneti szállást is, ha szükséges. De mondom, még nem kérték. Él valaki a faluban, akinek felajánlottuk, hogy jöjjön be az önkormányzathoz melegedni, megfürödni, étkezni, de erre az volt a válasza, hogy kikéri magának. Sajnáljuk. Erőszakot nem tehetünk senkin…” – közölte.

Elkel a segítség

Tóth Ferenc, Komádi polgármestere elmondta, hogy az 5 ezer 700 helybeliből 1200 fő az, aki valamilyen szociális ellátásban részesül, rájuk különösen odafigyelnek a nagy hidegben a szociális szakemberek. A települési vezető szavai szerint a házi segítségnyújtás jól működik náluk, és a közmunkások is segítenek az időseknek a ház körüli munkákban. – Mi pedig a közmunkásoknak segítünk azzal, hogy a szabadban dolgozók napi kétszer meleg teát kapnak. Arra még nem volt szükség, hogy valakit az otthonából melegedőbe kellett volna szállítani – árulta el.

– Petneházi Attila –

Hobbija a meteorológia

Pap Miklós, Mezőpeterd polgármestere a Naplónak elárulta, hogy maga 1974 óta végez meteorológiai méréseket és megfigyeléseket a kertjében. „Az ősz folyamán valahogy éreztem, hogy az idei tél kemény lesz. Az intézményes segítség ezekben a kemény mínuszokban is a házi segítségnyújtásban merül ki a településünkön, illetve abban, hogy odafigyelünk egymásra. És persze folyamatosan figyeljük az időjárást is, hogy ne érjen bennünket komolyabb meglepetés” – jelentette ki.

