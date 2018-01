A lecsengett hangokról és a „jövő zenéjéről”

– Jó érzés a telt ház, de az a siker, amikor a jelen lévő közönségben egyértelműen megszületik az élmény. Ezt érezzük a színpadon, s ki is fejezik – fogalmazott Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-művészeti vezetője a MODEM-ben kedden este. A bérletes hangversenyeket megelőző közönségtalálkozó-sorozat évnyitó alkalmán Gróf Miklós a több hetes kínai turnéról, az eddigi építkezésről és zenészérzésekről is érdeklődött.

– A Kodály Filharmonikusok 2023-ban – amikor remélhetőleg Debrecen lesz Európa kulturális fővárosa – fennállása 100. évfordulóját ünnepelhetik, kevés hasonló zenekarnak van ilyen jelentős múltja. Az utóbbi években javult a támogatottságunk, ez láthatóságot ad, kiegyensúlyozottságot és mindannyiunknak lehetőséget teremt arra, hogy jobban koncentrálhassunk a szakmai teendőkre. Nőtt a koncertre járás rangja. A bérletesek száma, 2011-ben, amikor átvettem a zenekar irányítását, száznegyvenet tett ki, ma csaknem ezer. A fejlődésért sokat harcoltunk, a legtöbb lépés nem pénz kérdése volt. Személy szerint nekem nagyon inspiráló olyan közegben dolgozni, amelyben úgy érzékelem, hogy a zeneművész kollégák és a mögötte álló menedzsment is mindent megtesz a közös célért. Szeretjük, amit csinálunk, bár időnként megterhelő, de mindig jön egy-egy siker, ami megerősít, feltölt – foglalta össze a zenekar vezetője.

Itáliába várják őket

Továbblendítő alkalmakból kijárt a mögöttük álló esztendőben is, az egyik legfontosabb a római fellépés volt. A Kodály-emlékév alkalmából a névadó zeneszerző három szakrális művét adták elő a remek akusztikájú, Santa Maria in Vallicella templom monumentális falai között. A kórus 2017-ben is koncertkörútra indult Ennio Morriconéval; december második felében, s január első két hetében a zenekar egy része 14 kínai helyszínen nyűgözte le a keleti közönséget, míg a többiek Gentben a Budapesti Operettszínházzal koprodukcióban játszott művel, Lehár Víg özvegyével zárták az évet.

Somogyi-Tóth Dániel | Fotó: Molnár Péter

A komolyzenei együttes munkáját rangosabbnál rangosabb felkérések fémjelzik. A magyar kultúra napján Nagyváradon állnak színpadra, és kilátásban van egy őszi hosszú olaszországi turné.

A Cafe Kodály-esten ezen utakon szerzett élményeiről is szólt Fejérvári Zoltán zongoraművész, Kovács László vezető karnagy és Nagy József színpadberendező, s lélekmozgatóbb kérdések is felszínre jöttek a Zöld Kilincs Kávézóban.

Döntés, inspiráció

Például, hogy egy-egy mű gyakorlása, előadása közben nyomasztó vagy megtámasztó a nagy elődök játéka. A párhuzamos múltak tudata vagy az új, egyéni. Az amerikai útjáról hazatérő Fejérvári Zoltán stációkat él meg. Jóleső olykor az inspiráció, máskor tudatosan elzárkózik attól, hogy meghallgasson másokat, mert keresi épp a műben a saját hangját. Majd újra eljön az a szakasz, amikor érzi, hogy épp az egyéni hang felfedezésében segíti az, ahogyan példaképek billentyűznek. Somogyi-Tóth Dániel úgy véli, a legjobb, ha az ember maga tudja alakítani az előadásmódját, és ebben a jó példák kapaszkodók. – Leginkább azon szoktam elgondolkodni, hogy mi bármikor bárkinek a felvételeit meg tudjuk hallgatni, de például Richter, a 19. század elején a művek tanulásakor vajon hányféle felvételhez jutott hozzá. Vagy még visszább mehetünk, amikor semmilyen rögzített anyag nem állt senkinek a rendelkezésére. A saját hang megtalálásának folyamata ma egészen más. De ahogy mindig, ma is a személyiségtől függ az út.

Kovács László így válaszolt:

ma mindenhez hozzá lehet férni az interneten, de a választás felelőssége a darabot tanuló zenészé. Csak olyat követhetek, ami az ízlésvilágomnak megfelel. Egyben óriási csapda ez a kinyílt világ, mert ha nem nekem valót próbálok majmolni, nem fog működni. Úgy képzelem, mint egy óriási fűszergyűjteményt. Az én döntésem, hogy mennyi és milyen ízt használok, s nem tudom másra kenni, ha végül nem jót főzök ki.”

A Triumvirátus című koncert előtt a karmester így zárta a diskurzust: szeretném, ha a városban a koncertre járás olyan fontos tevékenység lenne, amit egy kulturált ember nem hagyhat ki, és másnap arról beszéljenek, milyen izgalmas szólót hallottak, vagy végre műsorra került egy mű, amit rég vártak. Egy városi élhető élethez hozzátartozik a színház, a koncertre járás, az új könyvek megismerése, a közösség formálásához pedig az, hogy a kulturális élvezetek köznapi beszédtémát nyújtsanak az emberek számára.

HBN–HABE

A Cafe Kodály legközelebb február 5-én, a Leonard Bernstein emlékére szóló koncert előtt lesz. Akkor a Pannon Filharmonikusok vezetőjével és zongorista szólistájával találkozhatnak az érdeklődők. Majd február 6-án a Puccini szerelmei című produkció kapcsán a debreceni zenészekkel.

Nyitott ifjak

Az esten szó esett az ifjúsági koncertekről. Az együttes vezetője elmondta, a vezetés átvételekor kiemelt célja volt a fiatalok koncertterembe csábítása, s bár nehéz megfogni ezt az ágat, eredményes az elmúlt évek munkája. Az interaktív, hangszercsoportokat bemutató előadásokkal, Gróf Miklós narrációival nagyot léptek – vallja Somogyi-Tóth Dániel. „Számos tervünk van még, a fiatalok figyelmét fenntartó kép- és hangfelvételeket szeretnénk készíteni. Erre most lehetőség mutatkozik és fontos, hogy ki tudjuk aknázni.”

