„A labdarúgás egy kegyetlen játék”

Nagyrábé Petőfi SK–Nádudvari SE 6–0 (3–0)

50 néző Vezette: Áncsán Gy. (Gyarmati I., Kovács L.)

Nagyrábé: Nagy J. – Kovács A., Szabó P., Kunkli B., Vincze Cs. (Varga D.), Balogh M., Mészáros I. (Szutor Gy.), Jónás G. (Szabó T.), Johan Gy., Gál M. (Bende T.), Balogh R. (Osváth Cs.) Edző: Tóth Péter.

Nádudvar: Dobi A. – Somogyi R., Barató G., Cseke Zs., Hirzics L. (Makula V.), Székely Z., Varga Zs., Kiss A. (Varga D.), Nagy G. (Tóth S.), Ludman S., Rásó P. Edző: Gere Csaba.

Gól: Kunkli B.(2), Vincze Cs., Balogh M., Johan Gy., Balogh R. Jók: Johan Gy. (a mezőny legjobbja), Vincze Cs., Kovács A., illetve Dobi A., Barató G. Ifi: 2–2.

Tóth Péter: Ezt a meccset nagyobb arányban kellett volna megnyernünk. Szeretném megköszönni a beteg játékosoknak, hogy meg tudtak jelenni ezen a mérkőzésen és vállalták a meccset. Sok sikert kívánok Nádudvar csapatának.

Gere Csaba: Sajnos nem voltunk egy súlycsoportban Nagyrábéval. Hozzáállásunkkal, lendületünkkel nem volt gond, mindenki tette a dolgát, de ennyivel jobb volt a hazai gárda.

Földes KSE–Püspökladányi LE 3–1 (2–1)

50 néző Vezette: Puskás Z. (Rosu R., Nedeczky Zs.)

Földes: Horváth Zs. – Orsó D., Bernáth G., Bíró B., Faragó Gy., Nagy S., Vincze A. (Nagy Cs.), Mészáros T., Dede I., Faragó R., Király P. Edző: Bakonyi János.

Püspökladány: Katona N. – Jámbor M., Mile B. (Szabó M.) (Pintér Á.), Horváth I. (Keserű K.), Szabó B., Kelemen L., Szabó L., Balogh I. (Nádházi S.), Danka L. (Keserű K.) , Ferenczi L., Varga L. Edző: Fülöp András.

Gól: Bíró B.(2), Király P., illetve Ferenczi L. Jók: Mindenki, illetve Senki Ifi: 0–1.

Bakonyi János: Gratulálok a csapatomnak. A bajnokság legjobb csapatát sikerült legyőznünk fegyelmezett és agresszív játékkal. További sok sikert kívánok a Püspökladány csapatának. Hajrá Földes!

Fülöp András: Kilenc Hiányzóval léptünk pályára, ettől függetlenül nyernünk kellett volna, de akaratban és küzdésben fölénk nőtt az ellenfél. Már vártam ezt a pofont, mert a futballt csalni nem lehet. Edzéslátogatottság zéró körüli, akarat egyenlő a nullával. Ilyen hozzáállással, akarással és ennyi hiányzóval meccset nem lehet nyerni.

Konyári SE–Báránd KSE 1–5 (0–2)

100 néző Vezette: Tóth T. (Varga Gy., Pallai Zs.)

Konyár: Száraz Cs. – Entersz G. (Gellén A.), Tamási G., Csuka Zs., Rézműves E. (Gavrilete R.), Lakatos G. (Bakk I.), Hudák I. (Nagy A.), Horváth Á., Lakatos R., Szilágyi J. (Magyar B.), Rézműves K. (Erdelics G.) Edző: Czibere Tibor.

Báránd: Tóth S. (Fülöp T.) – Molnár L., Nagy Z., Forgó S., Csóka G., Láposi T., Dan G. (Juhász K.), Szalóczi Z. (Petrezselyem T.), Török Zs., Vass R., Gali R. Edző: Bodó Lajos.

Gól: Nagy A., illetve Szalóczi Z.(3), Csóka G., Forgó S. Jók: Mindenki, illetve Mindenki Ifi: 3–2.

Czibere Tibor: Sajnos a labdarúgás egy kegyetlen játék és nem pontra, hanem gólra játsszák. Hiába magasodtunk mezőnyben sokkal az ellenfél felé és dolgoztunk ki számtalan helyzetet, az ellenfelünk kihasználta hibáinkat és igazából így született meg ez a nagy gólkülönbségű vereség, ami nem tükrözi hűen a játék képét. Gratulálok a Báránd csapatának, további sok sikert kívánok nekik.

Bodó Lajos: Mezőnyben jól adogató ellenféllel szemben megvolt az ellenszer. Szenzációs kapusteljesítmény, zárt, fegyelmezett védekezés és szórványos ellentámadások, mellyel szemben azért vannak hiányaim mert rengeteg gólhelyzetet elhibáztunk. Nagyon örülök, hogy Fülöp Tamás is be tudott mutatkozni a bárándi csapatban. Gratulálok a fiúknak mert nagy értékes három pontot szereztünk. Ezúton is szeretnék sok boldog születésnapot kívánni a feleségemnek, aki már nagyon hosszú ideje tolerálja azt, hogy az életem bizonyos része erről a szép sportágról szól.

Le-Petit DSC–Létavértes SC 97 1–3 (0–2)

50 néző Vezette: Darányi A. (Kriston T., Kecskeméti K.)

Debrecen: Nagy B. – Piros A., Kovács K., Barabás Z., Molnár B., Tóth Cs., Kovács K. (Gilányi T.), Dobrán Cs., Gorzsás I., Nagy N., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Létavértes: Fekete S. – Laczkó I. (Horváth S.), Balogh J., Jónás D. (Derecskei L.), Bárány P. (Varga Gy.), Demján J. (Tóth L.), Mázló D., Vónya P. (Borók K.), Papp Z., Balogh K., Bora Z. Edző: Kontor Gábor.

Gól: Barabás Z., illetve Vónya P.(2), Bora Z. Jók: Nagy B., Gorzsás I., Gilányi T., Nagy N., illetve Bora Z., Vónya P., Balogh J., Balogh K. Ifi: 1–3.

Fehér János: Ez a hét számunkra elég változatosan alakult. Részvétünket nyilvánítjuk az ifi csapat kapitányának Nagy Norbert Józsefnek és családjának. Kitartást az edzőnknek Nagy Róbertnek és családjának. Viszont pénteken egy örömhír is érkezett hozzánk, Kiss Róbert játékosunknak megszületett kislánya. Jó egészséget kívánunk az anyukának és a picinek.

Kontor Gábor: Az első félidőben tetszett a csapat játéka. Azt játszottuk amit megbeszéltünk, viszont a helyzetkihasználásunkon mindenféleképp javítanunk kell.

