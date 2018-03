A lábak egészsége

A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság a magyarországi Érszűkület Napot idén már ötödik alkalommal szervezte meg országszerte hat helyszínen. Az előző évekhez hasonlóan ingyenes kockázatfelméréssel, önpulzustapintás-oktatással tanácsadással és tájékoztató kiadványokkal várták az érdeklődőket helyszíneken. Idén a dohányzás, mint a legfontosabb módosítható kockázati tényező állt a figyelem középpontjában.

Az érszűkület Magyarországon körülbelül 400 ezer embert érint. A téma és a problémakör az elmúlt időszakban a médiában is többször reflektorfénybe került, például a magyarországi végtag amputációk kimutatottan magas száma okán.

Infarktus is lehet

Az alsó végtagi verőérszűkület sokáig észrevétlen maradhat, részben a tünetmentes kórformák, részben a hasonló tüneteket mutató egyéb megbetegedések miatt. A lábakban lévő erek szűkülete ugyanaz a betegség, mint a szívkoszorúerek vagy az agyi erek hasonló betegsége, így az okozott tünetek is hasonlóak. A szívkoszorúerek betegsége például mellkasi fájdalmat okoz, előbb terhelés közben, később nyugalmi állapotban is, a legsúlyosabb következmény pedig az infarktus, a szívizomelhalás. Az alsó végtagi érszűkület hasonló tüneteket – fájdalmat – okoz a lábban, előbb terheléskor, majd már nyugalomban is fájdalom lép fel, a legsúlyosabb következmény pedig itt is a szövetelhalás, ami amputációt tehet szükségessé.

A keringészavar kimutatásának jelentősége tehát nem csak az alsó végtagi panaszokkal kapcsolatos. Az érintett betegek szív- és érrendszeri kockázata (szívinfarktus, agyi keringészavar, keringési betegségen alapuló halálozás bekövetkezése) rendkívül magas, így az érszűkület diagnózisának felállítása jelentősen befolyásolja a komplex megelőző stratégia kidolgozását.

Rizikófaktorok

Az alsó végtagi érszűkület legfontosabb kockázati tényezői: a kor, a magasvérnyomás-betegség, a magas koleszterinszint és a cukorbetegség, de emellett a kockázat kapcsolatban áll az életmóddal (pl. dohányzás, mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás), valamint örökletes tényezők is szerepet játszanak.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA