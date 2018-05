A La Liga és a Serie A is a Spíler Tv-re költözik

A spanyol és az olasz élvonal mérkőzései a két új csatornán, a Spíler2-n és a Spíler3-on lesznek láthatóak.

Mint az korábban már megjelent, az előttünk álló szezontól kezdve a Spíler Tv a Bajnokok Ligájából is közvetít meccseket.

„Bővül a TV2 Csoport kábelportfóliója, idén új sportcsatornák indulnak Spíler2 TV és Spíler3 TV néven, amelyeken a már jól ismert sportágak mellett a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is nyomon követhetik a labdarúgás szerelmesei. Az UEFA-val kötött hosszú távú szerződés értelmében a 2018 és 2021 közti szezonokban a TV2 Csoport nézői is láthatják a legrangosabb európai kupaküzdelem mérkőzéseit. Minden forduló minden játéknapján lesz Bajnokok Ligája-közvetítés.

A Bajnokok Ligája mellett számos más exkluzív, prémium sportjoggal is rendelkezik a cégcsoport és jelenleg is zajlanak a tárgyalások újabb jogok megszerzéséről. Továbbra is követhetik a szurkolók a Premier League, az NHL mérkőzéseit és a MotoGP futamait a Spíler-csatornákon” – olvasható a TV2 Csoport korábbi közleményében.

HBN/Nemzeti Sport

