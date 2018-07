A kutyamasszázs jólesik a négylábú testének és lelkének is

A kisállat-fizioterápia nemcsak masszázst takar, hanem gyógytornát is. Nagyon sokféle eszköz kap fontos szerepet a kezelések alatt. Ilyen például a terápiás ultrahang- és tesztkészülék, valamint a fitneszlabda.

Az emberekhez hasonlóan több időbe telik, amíg igazán el tudják magukat engedni az ebek, hiszen eleinte nagyon bátortalanok, mindentől félnek”

– tudtuk meg Kéri Henriettától, aki terápiás kutyamasszőrként dolgozik, emellett pedig orvosként embereken is segít.

Henrietta terápiás foglalkozása sajnos szomorúan kezdődött. Hiszen Fiónát – az utcán talált keverék kutyusát – 2014-ben elütötte egy kisteherautó, aminek következményében súlyos medencesérülést szenvedett, majd sokkos állapotba került, és a nyíregyházi állatkórház vezetője hosszadalmas műtéttel sikeresen megoperálta.

Fotó: magánarchívum

A kutyusnak instabil volt a medencéje, így nem tudott lábra állni, illetve egyedül enni sem egy darabig. Ekkor kezdett Henrietta az interneten olvasni arról, hogyan tudná enyhíteni kedvence fájdalmát. Aztán a ma már lelkes terapeuta az interneten bukkant rá a kisállat-fizioterápiás képzésre, és egyből tudta: meg kell csinálnia. Az iskolát tavaly fejezték be együtt Fiónával, aki lelkes segítőtársa volt a képzés alatt, és ennek köszönhetően ma már teljes életet tud élni, és sokat javult az állapota. Rendszeresen járnak hozzá kezelésekre mások is, emellett nagyon fontosnak tartja, hogy segítsen a beteg és mozgáshiányban szenvedő menhelyi négylábúakon.

A legnagyobb örömöt és kihívást azt jelentette számára, amikor segíteni tudott egy reménytelen állapotú négylábún. Hiszen a munkája során Henrietta találkozott egyszer egy gerinc-sérült menhelyi kutyussal, aki a megoperálás következtében sem mutatott javulást. Elhatározta, hogy a kezeléssel megpróbál segíteni rajta.

„A terápia következtében fantasztikus volt látni, hogy először csak a farkát csóválta a sérült eb, aztán már a lába is megmozdult. A két hónapos kezelésen fokozatosan javult az állapota. Ma már több kilométert is tud futni az egyik dolgozóval. A menhelyeken rengeteg sérült állat van, akik balesetük vagy csupán bezártságuk okán rendszeres fizioterápiára szorulnának. Rendszeresen járok ki kezelni a kis betegeket, azokat akinek a legnagyobb szükségük van rám. Önkénteseket is szoktam szervezni és nyílt napokon bárki betekintést nyerhet a munkámba.”

GYT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA