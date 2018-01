A kutya nem eszi meg a telet

A hóvirág is hamarabb virágzik a vártnál

Hajdúnánás – Vagy mégis? Az elmúlt hetek időjárása nem a telet tükrözi. Tavaly ilyenkor mínusz 20 fok is volt a hajnali órákban. Most pedig szinte tavaszias az időjárás. Sorra dőlnek meg a melegrekordok hazánkban, rügyeznek a fák és több növény is virágba borult a szokatlanul enyhe idő miatt. Hajdúnánáson is érezhető a tél másik arca.