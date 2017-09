A Kulturális Örökség Napjai Debrecenben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága szeptember 16-án és 17-én, 10-től 17 óráig lehetőséget biztosít a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő közösségek bemutatkozására a debreceni Déri téren. A látogatók megismerkedhetnek a kalocsai népművészettel, a hagyományos halászattal, a karcagi birkapörkölttel, a mohácsi busókkal, a tápéi gyékényszövéssel, a matyó örökséggel, a szatmári szilvalekvárfőzés hagyományával, a selmeci diákhagyományokkal, a mezőtúri fazekassággal, a balatonendrédi csipkekészítéssel, az egri fertálymesterséggel, a magyarszombatfai fazekassággal, a borsodnádasdi molnárkaláccsal, a Mária-tisztelet zarándok- és búcsújáró hagyományával, a hajdúdorogi Krisztus-katonák hagyományával, a rajkó-módszerrel, a mohai tikverőzéssel, a Gandhi pedagógiai módszerrel, a nagyecsedi cigány és magyar táncokkal, a höveji csipkevarrással, a debreceni betlehemes találkozóval, valamint a Debreceni és a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár elemeivel is. A résztvevők megkóstolhatják például a karcagi birkapörköltet, a borsodnádasdi molnárkalácsot és a szatmári szilvalekvárt – olvasható a debreceni önkormányzat közleményében.

Szeptember 16-án és 17-én megtekinthetők és bejárhatók lesznek olyan debreceni épületek is, melyek a nyilvánosság számára egyébként nem látogathatók, valamint szakértők által vezetett város- és épülettörténeti sétákon is részt vehetnek az érdeklődők. Lesz nagyerdei villanéző biciklitúra, a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából művelődéstörténeti séta, alföldi „szellemes” városjárás és belvárosi templomnéző séta is. A programok ingyenesek, de érdemes előzetesen tájékozódni, mert a séták és egyes helyszínek látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Információforrás: www.oroksegnapok.hu.

Mint az a közleményből kiderül, a Kulturális Örökség Napjai keretében idén összesen 23 debreceni helyszín látogatható – köztük a református és katolikus templomok nagy része –, valamint a Kaszanyitzky-ház (Piac u. 57.), Csanak-palota (Generali-ház), Sesztina vasudvar (Piac u. 23.), Kerékgyártó Sándor mézeskalácsos háza (Batthyány u. 4.), Rickl-ház (Lábasház), Megyeháza, Csokonai Színház, rendőrpalota (Kossuth utca), Régi Városháza (Piac utca 20.), Debreceni Köztemető (ravatalozó és krematórium). Több helyütt a nyitvatartási idő alatt szakértők, diákok mutatják be az épületeket.

