A kultúra vonalán

Később egy cigány család költözött majdnem szemközt velünk. Öt gyerek, mozgalmas élet, szinte mindig veszekedett valaki valakivel, a korosztályombeli lurkókkal leginkább jókat játszottam a falu alatt. Gimnáziumban is volt cigány osztálytársam, közibénk való volt. Főiskolán is találkoztam velük, majd tanítottam romákat is; most pedig részei a munkámnak. Soha nem volt velük bajom. Tudtam, ahogy közeledem hozzájuk, ugyanazt kapom viszonzásként.

Megtanultam őket, megértem őket, még azokat is, akik a bűn útjára léptek. Velük, a tettükkel azonban soha nem tudnék azonosulni, mint ahogy a többségi társadalomból kikerülő bűnözőkkel sem. A cigányban az embert látom, az emberek sokaságában pedig a népüket. A hányattatott sorsú, soha saját hazát „meg nem talált”, mindig befogadottként élő cigány népet. És mint befogadottaknak, nekik legalább kétszer annyit kellett letenni az asztalra azért, hogy egyáltalán a többségi közösség ne éreztesse velük kisebbségi voltukat. És ez csak a kiindulási pont. Ha csak az elmúlt néhány száz évet nézzük Magyarországon, kialakultak az úgynevezett cigányfoglalkozások: vályogvetők, edényfoltozók, kemenceépítők, régiségkereskedők és persze a zenészek; ezekre sokáig szükség is volt. Majd ahogy változott a társadalom, az élet, úgy szorultak ki a gazdasági körforgásból. A kommunista éra alatt segédmunkások, bányászok voltak, a rendszerváltozással ismét tevékenység nélkülivé váltak. Azóta számos „felzárkóztató program” ment végig rajtuk. Az eredményt látjuk, tapasztaljuk.

A cigány népet a cigány emberek sokasága alkotja, és az egyes ember sorsa leginkább nem különbözik népe sorsától. Messze vagyunk még attól, hogy a többség és az etnikai kisebbség között eltűnjenek a gazdasági és társadalmi különbségek. Keressük az utat, amin igen erős vezetővonal lehet a kultúra.

– Kovács Zsolt –

