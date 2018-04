A kultúra virágai is rügyet bontanak Debrecenben

A tavaszi természet megújulásával egyetemben a kulturális élet sokszínűsége is megjelenik a cívisvárosban, vasárnap ugyanis kezdetét veszi a 28. Debreceni Tavaszi Fesztivál. A rendezvény igazi műfajkavalkádnak ígérkezik, a komolyzenei, dzsessz- és könnyűzenei koncertek mellett a képző-, a film-, a színház és a táncművészet is megjelenik a programban. – Debrecenhez méltó kínálatot vonultat fel a fesztivál, értékközpontú előadásokon vehetnek részt az érdeklődők, melyek által a lelkiviláguk és az esztétikai érzékük is gazdagodhat. Hét Kossuth-díjas színész lép fel majd, például Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya, Rudolf Péter és Lázár Kati – mondta Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere a fesztivált beharangozó sajtótájékoztatón szerdán a Kölcsey Kávézóban.

Érték és élmény

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője az érték és élmény hívószavakat hangsúlyozta a közelgő eseménnyel kapcsolatban. – Az idei fesztivált a Debreceni Tavaszi Tárlat nyitja meg vasárnap a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében. A kiállítás ezúttal a fotó és grafika köré szerveződik, melyen 67 alkotó 120 alkotását tekinthetik meg az érdeklődők – hangsúlyozta Bódor Edit. A programok közül kiemelte a Cseh Tamás emlékestet, valamint a Leonard Cohen dalait magyarul előadó különleges zenei élményt. – Olyan előadók tolmácsolásában hallhatjuk majd Cohen dalait, mint Müller Péter Sziámi, így a dalszövegek teljesen új értelmet nyernek – mondta az ügyvezető.

Fotó: Molnár Péter

A dzsessz és a rock izgalmas fúzióját képviselő Rákfogó zenekar is koncertezik majd a fesztiválon, melynek tagjai a zenekar újraéledése mellett Szakcsi Lakatos Béla 75. születésnapját is ünneplik, aki immáron hat évtizede zongorázik a pódiumon mindenki nagy örömére.

Moziba be!

Fejér Tamás mozivezető elmondta, az Apolló mozi enyhülést hoz a tavaszi felmelegedésben, ugyanis Ingmar Bergman svéd rendező születésének centenáriuma alkalmából három filmet nézhetnek meg az alkotótól az érdeklődők április 16-18. között. A skandináv vonalat folytatva pedig további négy film köszön vissza az Apolló mozi Soós Imre termének vásznán április 22-25. között.

Fotó: Molnár Péter

A Föld napja alkalmából a természet is beköltözik a Kölcsey Központba, ahol április 22-én bogaras-rovaros program várja a látogatókat, erre a sajtótájékoztatón Váradi Zoltán szervező hívta fel a figyelmet – egyúttal különleges lepkéket is bemutatott.

VK

