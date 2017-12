A közvetlen kapcsolat jelentene megoldást a mindennapokban a fogyatékkal élő gyermekeknek

– A nyitottságuk mindenkinek nagyon jó tapasztalat, kitartást és türelmet lehet tőlük tanulni. Azt gondolom, hogy míg az átlagosan fejlődő gyermekektől hajlamosabbak az emberek többet elvárni, addig a fogyatékkal élőktől jóval kevesebbet várnak el. Ha a felnőttek valóban a gyerekekre figyelnének, és nem egy elképzelt társadalmi követelményre, és minden gyerektől azt várnák el, amire éppen képes, egészen más generáció nevelkedne – mondta Pető Ildikó, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar főiskolai docense.

Még inkább nyitni

Hozzátette, habár szeretjük azt mondani, hogy a társadalom nyitottabb a sérült gyermekekkel, ő mégis mást tapasztal. A segítségnyújtás általában adományok formájában történik, pedig az elfogadás a tényleges, közvetlen kapcsolaton múlna. – Nemcsak adományokra és rendezvényekre lenne szükség, hanem arra, hogy ha például a szomszédomban él egy fogyatékos gyermek, merjek hozzá szólni, érdeklődni, hogy van. Sokan azt mondják, nem tudják, hogyan segítsenek, hogyan közeledjenek. Ilyenkor meg kell kérdezni a szülőt – mondta Pető Ildikó, hangsúlyozva, hogy ne érezzék azt a sérült gyermekek és szüleik, hogy az emberek nem mernek rájuk nézni.

Fontos, hogy ők is a társadalom tagjai, és ne érezzék kellemetlenül magukat, ha például egy beszélni nem tudó, ezért hangoskodó gyermekkel intézik el a napi bevásárlást. – Az elfogadás a rokonok és a barátok körében kezdődik, hiszen sajnos, gyakori példa az, hogy eltávolodnak egymástól, ha valakinek fogyatékkal élő gyermeke születik.

Érzik az ünnepet

Habár a fogyatékos gyermekek különböznek ép társaiktól, ők is ugyanúgy várják évről évre az ünnepeket. Ilyenkor az óvodában és az iskolában is elkezdődik a karácsonyi készülődés, amit ők is éreznek: izgatottak, kíváncsiak, ajándékokat készítenek, vagy éppen sokallják mindezt.

– Fontos tudni, hogy ugyanúgy, mint bármelyik egészséges gyermeket, őket is számtalan inger éri. Ezt nem mindenki tudja jól kezelni. Fáradtabbak és hisztisebbek, de az átlagosan fejlődő gyermekek körében is tapasztalhatjuk ezt – mondta a szakember.

Vannak persze olyanok, akiknél az ellenkezője igaz. Ők nagyon élvezik az ünnepekre hangolódást, előkerül a szekrényből a pörgős szoknya és a szép ruha, és ugyanúgy örülnek az ajándékoknak, mint bárki. – Mindebben a családnak is partnernek kell lennie, készíthetnek együtt kézműves ajándékokat, segédkezhetnek a konyhában – fogalmazott Pető Ildikó.

Elmondta, fontos, hogy ne legyen címke az, ha valaki sérült, hiszen a fogyatékkal élők is ugyanolyan emberek, mint bárki más.

