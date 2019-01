A közutak után a bringautak

A Magyar Közúttól megtudtuk: a főutakkal párhuzamos külterületi kerékpárutakat és az országos kerékpárút-hálózat szakaszait 2018-ban vették át az önkormányzatoktól. Ez mintegy 1000 kilométernyi utat jelent. Takarításukat az előírásoknak megfelelően látják el: a mellékutak takarítása után kell beavatkozni a bicikliutakon. Ezt ütemezetten meg is tették és teszik, ám a múlt héten többször is folyamatosan havazott Hajdú-Biharban, így az előírások szerint első körben a gyorsforgalmi utakon, főutakon, mellékutakon, majd a kezelésükbe tartozó kerékpárutakon avatkoznak be.

HBN

