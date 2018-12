A község egykori jótevőjére emlékeztek Földesen

A magyarságért egykor áldozatokat hozó, a szülőföldjét és falubelijeit szerető nemesség közé tartozott a kétszáz éve Földesen született Kállay László.

Kállay László földbirtokos (Földes, 1818. december 15. – Nagyvárad, 1901. április 15.) felesége, Zákány Terézia 1885. október 20-án Földesen 56 éves korában bekövetkezett halála után örökösök híján és jótékonyságból 1896-ban megfogalmazott és 1901-ben életbe lépett végrendeletében Földesre hagyományozta földjeinek és gazdasági épületeinek csaknem teljes körét. A több mint 150 ezer aranykorona értékű vagyonát is, azzal a feltétellel, hogy a község az örökrészből egy Kállay nevet viselő kisdedóvót, egy aggmenházat és egy alapítványt köteles működtetni.

Nem kárpótolták a falut

A végakaratot Földes egykori képviselő-testületei 1945-ig lelkiismeretesen teljesítették. Az 1945 tavaszi 600-as földosztási rendelet végrehajtásakor megváltás ígéretével a falutól elvették az öröklött, Kállay alapítványi 390 hold földet. Megszüntették az alapítványt, államosították a kapott épületeket is. A rendszerváltozás után Földes első szabadon választott polgármestere és képviselő-testülete bírósági úton szerette volna visszakapni az öröklött vagyont vagy megkapni az 1945-ös törvényben ígért megváltást A csaknem tízéves per megjárt minden magyar bíróságot, kétszer az Alkotmánybíróságot is. Sajnos, a falu kárpótlása elmaradt.

Földes jótevőjére december 14-én a szülőházánál elhelyezett emléktáblánál az óvodások verssel és énekkel emlékeztek, majd Földes Nagyközség Önkormányzata, a Karácsony Sándor Közösségi Ház és a Községi Óvoda képviselői elhelyezték az emlékezés és hála koszorúit.

– Péter Imre –

