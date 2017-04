A közönség szeretete a legfontosabb

Nap mint nap megállítják mostanában is az utcán, az üzletekben, váltanak vele néhány szót, gratulálnak a rádió- és televíziófelvételeihez, vagy csak egyszerűen rámosolyognak, mert megismerik. Ám nem csupán ismerik, szeretik is. A dalait, és őt magát, a kedves, szeretetreméltó embert. Szinte az egész világot bejárta nótaműsoraival, igazán jól azonban itthon érzi magát, jelenlegi városában, Debrecenben és a szülővárosban, Hajdúnánáson, mely ugyancsak büszke rá, megbecsüli.

Hogy ő mit kedvel igazán?

– Minden nótát és népdalt nagyon szeretek, de a legkedvesebb még ma is az, amelyik így kezdődik: ”A mi öreg Bodri kutyánk ki szokott a faluvégre járni” – ezt a dalt nagyon régen tanultam, és az én előadásomban ma is gyakran szól a Dankó rádióban. Számomra azért különösen kedves, mert amikor éneklem, mindig eszembe jut a mi egykori kutyánk – mondja Lente Lajos, aki az eddigi elismerései közül arra a legbüszkébb, amelyet szülővárosa, Hajdúnánás képviselő-testülete adományozott számára öt évvel ezelőtt. Ám, ami talán még ennél is fontosabb szerepet játszik az életében a mai napig is: a közönség szeretete.

Könyv az életéről

– Kétségtelenül nagy örömömre szolgált, amikor megtudtam, hogy több évtizedes művészi tevékenységemért a szakmai kuratórium és a hálás magyar nóta kedvelők nevében a Musica Hungarica Kiadó Dankó Pista Életműdíjat adományoz számomra. Sajnálom, hogy erről a kitüntetésről nem számolhatok be önéletrajzi könyvemben, hiszen az tavaly, a 80. születésnapom alkalmából már megjelent – így Lente.

A családi összefogással szerkesztett könyv Hajdúnánástól Torontóig – visszanézek életemre cím alatt látott napvilágot, ebben a családja történetétől az énekesi pálya iránti gyermekkori vágyakozásokon túl a katonaélmények, a munkahely, a fellépések sorozata mind-mind helyet kap. A fényképekkel sűrűn tűzdelt visszaemlékezések sorában természetesen kiemelt szerepet kap jelenlegi családja: felesége, Marika, – akinek elmondása szerint igen sokat köszönhet, hiszen ő biztosította azt a nyugodt, kiegyensúlyozott családi hátteret, amely nélkül nem teljesedhetett volna ki igazán a művészete – valamint fia és családja. Szép életút az övé szakmailag és a magánéletet tekintve egyaránt. Kevés ember, kevés művész dicsekedhet ilyen elismerésekkel, mint az immár 81 éves Lente Lajos.

