A kosárba helyezett jövendő

Az internethasználat széles körű elterjedésével egyre többen intézzük vásárlásainkat online, amely mind a vásárlók, mind az eladók számára többfajta előnnyel jár. A potenciális vevők otthonról gyakorlatilag mindent megvásárolhatnak időt és energiát spórolva, kedvük szerint akár éjszaka is. Azonban nem árt az óvatosság, a kényelmes ügyintézés veszélyeket is rejthet magában.

Kedvezményekkel csábítanak

A legsikeresebb webshopok főleg műszaki, elektronikai cikkek forgalmazásával foglalkoznak, de ezek mellett elterjedtek a könyveket, dvd-ket, szépségápolási cikkeket, különféle kulturális és sport­eseményekre szóló jegyeket árusító szolgáltatók is. Érdekesség, hogy az interneten rendszeresen vásárlók közül csak minden tizedik felhasználó szerzett már be élelmiszert internetes közegben, pedig kutatások bizonyítják, hogy az egyik legnagyobb növekedési potenciállal az online kereskedelem ezen ágazata fog rendelkezni a közeljövőben.

– Napjainkban a hazai lakosság háromnegyede aktív internetező, ezt a most is jelentős, de egyre bővülő piacot igyekszik kihasználni a mára több mint hatezer magyarországi webáruház – hívja fel a figyelmet Fehér András, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Intézetének ügyvivő-szakértője. – A statisztikák szerint az internethasználók mintegy ötöde vásárol gyakran a világhálón, és ez a szám évről évre növekszik, szóval hatalmas piacról beszélünk. Az online vásárlásnak számos előnye van: kényelmes és gyors, tervezhető a költsége, valamint sok esetben komoly kedvezményeket kapunk a hagyományos bolti árhoz képest. Ráadásul a jogszabály fokozott fogyasztói védelemben részesít bennünket, ugyanis az áru átvételétől számítva tizennégy napunk van arra, hogy ha nem tetszik a termék – bizonyos feltételek mellett – indoklás nélkül visszaküldjük. Ilyenkor a kereskedőnek vissza kell fizetnie a teljes összeget számunkra.

Mire kell figyelni?

A későbbi problémák elkerülése érdekében van néhány dolog, amelyre a vásárlás folyamán fokozottan érdemes figyelni. Ha ezekről nem feledkezünk meg, szinte kizárt, hogy kellemetlen meglepetés érjen minket az áru átvételekor. – Az egyik legfontosabb, amire feltétlenül figyelnünk kell, az a rendeléshez fűződő költség. Ügyeljünk arra, hogy a webshop felületén jól látható helyen legyen feltüntetve az ajánlatban. Egy igazán jó szolgáltató bizonyos értékhatár fölött átvállalja a kiszállítás díját, hiszen a nagy forgalom miatt speciális kedvezményeket tudnak elérni a kiszállító cégeknél. Fontos tudni, hogy a webáruházból rendelt termékekre is vonatkoznak azok a garanciák, mint amelyek a hagyományos módon boltban vásároltakra. A termék átvételekor győződjünk meg róla, hogy mellékelték hozzá a kitöltött garanciajegyét! Kiemelt jelentősége lehet a webshop mögött álló cég ismeretének, például garancia érvényesítése vagy vásárlástól való elállás esetén egyáltalán nem mindegy, hogy hazai vagy külföldi oldalról vásároltunk. Utóbbi esetében problémát okozhat kinyomozni, hogy kinek is kell visszaküldeni egyáltalán a hibás terméket – figyelmeztet Fehér András.

Óvatosan a kommentekkel!

– Manapság az internetes oldalakon gyakori, hogy lehet véleményezni is az egyes szolgáltatókat vagy termékeket. Tehát adott esetben a felhasználói hozzászólások is nyújthatnak számunkra támpontot, de azért óvatosan bánjunk ezzel, hiszen bárki kommentelhet egy ilyen oldalra, akár önös érdektől vezérelve is. Célszerű kizárólag olyan internetes áruházban vásárolni, ahol a részletes ügyfél-tájékoztató is fenn van az oldalon. Ezt ajánlatos legalább az első vásárlás előtt végigolvasni, hogy tudjuk, kitől veszünk árut, összesen mennyit kell fizetnünk, hogyan történik a kiszállítás, és gond esetén hol tudunk reklamálni – mondta el a szakember.

HBN–MSZ

Mindent összevetve…

Napjainkban már léteznek áru-összehasonlító oldalak, ezek nagy segítséget nyújthatnak a megfelelő online áruház kiválasztásában, hiszen a kérdéses termék fellelhetőségének listázása kapcsán a rangsort relevancia lapján adják meg általában. Tehát a felsorolás elején lévő oldalak valószínűsíthetően megbízhatóak, de természetesen ilyenkor is át kell menni az ajánlott webshop oldalára, és megnézni a feltételeket és a garanciákat.

