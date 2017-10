A kormány 230 millió forintos ösztöndíjjal segíti a hátrányos helyzetű fiatalok diplomaszerzését

Czibere Károly a Budapesti Református Cigány Kollégiumban tartott eseményen elmondta, az Út a diplomához ösztöndíjprogramban mintegy ezer hallgatót segítenek abban, hogy fedezni tudják a hátrányos helyzetükből adódó többletköltségeket és elkerüljék az iskolaelhagyást.

Az államtitkár hangsúlyozta, az ösztöndíj egyik formája szabadon felhasználható támogatást jelent, amely az idei félévben a tavalyinál tízezer forinttal magasabb, 135 ezer forintot tesz ki, míg a másik eleme egy tandíjtámogatás. Utóbbi a tandíj 95 százalékára, de legfeljebb 400 ezer forintra terjedhet ki – tette hozzá. Az ösztöndíjra október végéig jelentkezhetnek az érintettek.

A kormány képviselője emlékeztetett, a kabinet 2012-ben indította el az Út az diplomához programot, amely akkor 79 millió forintos keretösszegből mintegy 400 hallgatót segített.

A támogatás megháromszorozódása mellett az ösztöndíj célcsoportja is folyamatosan bővül, az idén például az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok is részt vehetnek a programban – mondta Czibere Károly, akinek a tájékoztatása szerint az elbírálásnál fokozott figyelmet fordítanak arra is, hogy az ösztöndíjat minél nagyobb számban kapják roma fiatalok.

Kiemelte, a program másodlagos célja ugyanis a roma értelmiség körének szélesítése, ami az egész társadalom érdeke.

Az államtitkár kitért arra is, hogy az Út a diplomához program egy négy elemből álló ösztöndíjrendszer része, amelyek együttesen 13 ezer hátrányos helyzetű fiatalt segítenek a diplomához jutás mellett a középiskolába jutásban, majd az érettségi, illetve szakma megszerzésében.

A kormány szándéka, hogy minden eszközzel segítse a társadalmi mobilitást, vagyis legyen lehetőség kiemelkedni a hátrányos helyzetből, az ne pecsételje meg egy életre az érintettek sorsát – közölte Czibere Károly.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA