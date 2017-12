A könyvek ereje

…mert rohamosan csökken az olvasók száma a fiatal generációkban.

Régóta tanítok egyetemen, ott is látom. A baj az, hogy az általános iskolában nem szerettetik meg az olvasást a gyerekekkel. Meggondolandó, nem kéne-e átírni egy csomó régi nagy magyar művet, például Jókai regényeit, hogy lehessen őket élvezni. A szavak felét a mai gyerekek nem értik.” Ez annyit jelent, hogy a modernizált világban az alap műveltség megszerzése is egy problémás folyamat lehet.

Sokszor halljuk azt a fiataloktól, hogy nem olvasták el a kötelező könyvet, de a filmet látták, a sorozatot látták, stb. Ez a kisebbik rossz, hiszen végül is foglalkoztak vele valamennyit, azonban a könyv olvasása során sokszor olyan részleteket tudunk meg, amelyet nem visznek filmvászonra. És meg kell hagyni, a könyv mindig jobb, mint a film. Hogy miért? Mert szabadjára engedheti az olvasó a képzeletét. Nagyszerű adottsága az embernek, hogy csak ő képes olvasni az élővilágban, és borzalmas, hogy nem használják ki. A mai filmek, sorozatok alapjai nagyrészt könyvadaptációk, de érdemes megjegyezni a képregényeket is, amelyekből később egy egész filmstúdió gazdagodott meg, kialakult a Marvel és Dc mozi univerzuma, de japánban például a mangák (japán képregények) kaptak animációs formát, ezeket animéknek hívjuk. A sorozatok például nem követik az eredeti könyvet, inkább hozzáadnak még, hogy sokkal részletesebb képet kaphassunk.

Régen persze nem létezett a film gondolata sem, a könyvek szolgáltattak minden tudásanyagot, amelyet csak begyűjthetett az ember. A könyv sikerének titka az, hogy kézzel fogható tudástár, ami észrevétlenül fejleszti a szókincset, a műveltséget. Sokan imádják a könyvek illatát, és előszeretettel gyűjtenek akár régi könyveket is. Egy könyv elrepíthet minket egy idealizált világba, esetleg varázsvilágba, amelynek sikerét a Harry Potter széria is nagyon jól bizonyítja. A gyűrűk ura, a Trónok harca is olyan könyvsorozat, amely egy hatalmas kalandra hívja az olvasóját. Nagyon jól fejleszti a kreativitást, a képzelőerőt, és kevesen tudják, de az olvasás szexi is. A férfiak ugyanis nagyon vonzónak tartják az intelligens lányokat, noha ez szembe megy egy klisével.

Az olvasás a régi időkben kiváltságokhoz kötődött, csak a nemesek olvashattak, olyan idő is volt, amikor csak a férfiak olvashattak, tanulhattak. Idővel a nők is olvashattak könyveket, írhattak könyveket, amelynek eredményeképpen a művészet elterjedt a világon. A magyar gazdasági színvonalat emelte meg Klebelsberg munkássága, aki a népek számára is elérhető könyvtárakat alapított. A könyv tehát nagy kincsnek számított régen, ma már azonban érvényét veszti, miután az interneten minden megoldható, könyveket tölthetünk le, olvashatjuk elektronikusan. Azonban ez roncsolja a szemet, illetve nem az igazi.

A nyomdák azonban nem vesztették el érvényüket a világban, hiszen az internetes hirdetés mellett az újságok, szórólapok is ugyan úgy szükségesek a világban. Az álláshirdetéseknek is lett egy online verziója, például a www.dunaujvarosallas.hu, amely nagyszerű álláslehetőségeket kínál Dunaújvárosban például, akár egy nyomdaipari mérnök, irodai asszisztens, fuvarozó, kamionsofőr, vagy bármilyen más állást keresünk, biztosan több száz állásajánlatot találunk, ezzel gyorsabbá téve a munkakeresést.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA