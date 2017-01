A könyvek által

Bár az ilyen „ráolvasnivalók” szubjektív ítéletet ugyancsak hordoznak, azért van valami megnyugtató bennük az egykori magyar iskolarendszeren felnőtt magyar olvasó számára. Merthogy a világhálón természetesen világnyelveken, s azokat favorizálva keringenek a kihagyhatatlan olvasmányok. Mindamellett nem mehetünk el egy jó szó nélkül amellett, hogy például egy ausztrál könyvmoly által legjobbnak ítélt 25 szépirodalmi mű majdnem mindegyike hozzáférhető magyarul. Ráadásul legtöbbjüket még az átkos hatvanas-hetvenes években fordították le. Merthogy maguk az eredeti alkotások jobbára akkor kerültek ki a szerzők írógépei alól. Pontosabban belőlük, de kicsire nem adunk ilyen monumentális kulturális teljesítmények esetében. Önként adódik a párhuzam, hogy vajon napjaink szinte mindenütt, s minden helyzetben kézbe vett „olvasnivalói”, vagyis az okostelefonokra applikálható játékok és társaik mennyire viszik mai világunkat előre. Közülük van-e pártatlan ítészek véleménye alapján nem száz, vagy ötven, de legalább tíz olyan, amelybe egyáltalán érdemes belekezdeni. Tudom, e téren némileg kukacos vagyok, s azt szintén, hogy már kitermelt az iparág néhány legendás, klikkelésre érdemes szórakoztató elfoglaltságot. Igaz, ezek még jobbára PC-k képernyőire íródtak. Ám, ahogyan sorra kipróbálom a már eleve telefonhasználókat megcélzó appokat, arra kell, talán, másokhoz hasonlóan magamnak szintén rádöbbennem, hogy még a komolyabbak, például az állítólagos nyelvtanítók is mérhetetlenül bugyuták és alacsony színvonalúak (egy teljesen kezdő számára is!). Ám ha a mostani értékek, illetve értéktelenségek mentén készítik, többségben futószalagon gyártott harcolós, háborús stb. játékprogramokat, akkor csak a hullák száma nő eltemethetetlen mennyiségben. Igaz, azt már nem tartalmazzák a megírt programok, hogy még a fejbe robbantott ellenséget is megilleti a végső tiszteletadás. Még a game over előtt. Az ilyen momentumban legalább lenne némi emberhez méltó motívum. Azt szintén kétlem, hogy az ún. logikai játékok, kirakósok, húzogatósok és társaik többsége bármiféle tényleges tudásbeli többlettel járna a jobbára fiatal használóik számára. Hasznuk, ha mindenáron keresni akarunk ilyet, az, hogy gondolkodásmentesen kikapcsolhatják agyunkat. S ezáltal talán az esetleges rossz, negatív gondolataikat, gondjaikat ugyancsak elűzhetik vele. Igaz, ennyi „pozitívumot” társaikra, a praktice könyörtelen emberi vágóhídnak nevezhető lövöldözős, kaszabolós, robbantásos cselekményű társairól ugyancsak elmondhatunk. Kár, hogy közben még veszélyesebb, erőszakosabb, gátlástalanabb, emberhez méltatlan indulatokat kelthetnek, tisztelet a kivételeknek, használóikban…

– T. Szűcs József –

