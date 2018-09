A komolyzene nem egyenlő a hegedűvel

A 18 éves hajdúböszörményi szaxofonos tehetség, Bencze Máté részt vett a Skócia fővárosában, Edinburgh-ben megrendezett Fiatal Zenészek Eurovíziójának versenyén.

Az MTVA Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutatójának közönségdíjasa az elődöntőből továbbjutott, így bekerült a legjobb hat versenyző közé.

A 19. alkalommal rendezett megmérettetés döntőjében Bencze Máté – aki a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI szaxofonosa – Jacques Ibert Concertino da camera című művét játszotta.

A fináléban egyetlen fúvósként szerepelt, a két hegedűs, zongorista, csellista és bőgős mellett. Máté utolsó évét kezdte a középiskolában, így tele van tervekkel és ötletekkel. Erről is faggattuk a újdonsült szaxofonos zsenit.

A 18 éves, hajdúböszörményi Bencze Máté élete több mint tíz éve a zenéről szól. Először furulyán, utána szaxofonon kezdett játszani, később utóbbival sorra halmozta a sikereket. Kiemelkedő ezek közül a közmédia tv-csatornáján látható Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsor, amelyben a 2017-es és a 2018-as évadba is bekerült. E megméretésen idén megkapta az MTVA különdíját, amellyel elnyerte a Fiatal Zenészek Eurovízióján (Eurovision Young Musicians) való részvételi jogot. A kétévente megtartott hangversenyen, ő képviselhette Magyarországot a skót fővárosban, Edinburgh-ben augusztus végén.

– Két hónap alatt készültünk fel a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI-ban Linzenbold Gábor szaxofontanárommal a versenyre. Tíz napot töltöttünk Skóciában, oda már a zongorakísérőm, Richter Edit is velünk tartott. Így alkottunk hárman egy csapatot; nagyon sokat köszönhetek nekik, nélkülük ez nem sikerült volna – emlékezett vissza Máté. – Az elődöntő augusztus 18-án volt, és onnan hat fiatal jutott a döntőbe, köztük én is. Izgatott voltam, és még most is libabőrös leszek, ha visszagondolok a pillanatra, amikor kimondták a nevem a továbbjutóké között. Öt nap múlva volt a finálé, ahol 2500 ember előtt léptünk színpadra. A döntő fellépés előtt lazább voltam, akkor már azt éreztem, hogy ez örömzenélés lesz. Őrületes érzés volt, szavakkal nem tudom kifejezni. A pódiumon eltöltött 12 és fél perc nagyon hamar elrepült. Azt vártam el magamtól, hogy a végén elégedett legyek a teljesítményemmel, de el kell áruljam, túl is szárnyaltam azt – számolt be az ifjú. A Fiatal Zenészek Eurovízióján végül a 16 éves orosz zongorista, Ivan Besszenov nyerte el a verseny trófeáját.

Tankcsapdát is hallgat

– Klasszikus zenében a hegedű és a zongora a legfelkapottabb hangszerek. Talán mondhatom, hogy mindenkinek rögtön a hegedű jut eszébe a komolyzene szó hallatán. Próbálom népszerűsíteni a szaxofont is, de véleményem szerint gyerekcipőben jár a hangszer az ismertség terén – fogalmazott a tehetség. Hozzáfűzte: – Sokakat nem érdekel a komolyzene, pedig tud menő lenni ez a műfaj. Egyébként nemcsak klasszikus zenét hallgatok, hanem Tankcsapdát és Majkát is, lényegében mindent, ami igényes. De ha szaxofon és klasszikus zene, akkor személyes kedvencem Beethoven V. szimfóniájának III. tétele, ám Dvorák IX. „Újvilág” szimfóniájának IV. tétele is szívem csücske.

Profi hangszerre gyűjt

A fiatal minimum napi három órán át fújja a szaxofont az iskolában, emellett otthon reggelente is szokott gyakorolni. – Van egy körlégzéstechnika, amit nagyon nehéz elsajátítani: a számon kifújom, az orromon pedig beszívom a levegőt, miközben zenélek. A gyakorlásra olykor az vet árnyékot, hogy nincs saját hangszerem, még nem sikerült beszereznem. Mindig kölcsönhangszeren játszom, így most egy sajátra gyűjtök. Egy professzionális szaxofon ára nagyjából másfél millió forint. A napi 3-4 órás gyakorlási metódust már nem bírják a kezdő hangszerek – világosított fel Bencze Máté.

Előbb a főváros

Egy saját szaxofon mellett Máté minden álma, hogy külföldi egyetemen tanuljon és fejlődjön. – Amióta kezembe vettem a hangszert, tudom, ezzel szeretnék foglalkozni és szerintem jó úton haladok. Utolsó éves vagyok a középsuliban, most fogok érettségizni. Eddig vágyam volt, hogy külföldi egyetemen tanuljak, de most már érettebb fejjel be kell látnom, ez nem olyan egyszerű. A tervem az, hogy Budapestre jelentkezem majd, és az egyetemi évek alatt meglátjuk, mit hoz az élet.

