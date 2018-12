A klímaváltozás és annak hatásai voltak terítéken Tamásipusztán

Húsz hazai és tizenöt országhatáron túli minisztériumi szakember, parlamenti képviselő és polgármester tanácskozott szerdán a Nyíradonyhoz tartozó Tamásipusztán, A klímaváltozás és várható gazdasági, társadalmi hatásai az Európa-Kapu Korlátolt Felelősségű Területi Együttműködési Társulás területén címmel. A konferencia célja, hogy támogatva a két ország ágazati minisztériumainak törekvéseit, felhívja a tagtelepülések, megyei önkormányzatok, civil szervezetek és a lakosság figyelmét a klímaváltozás erősödő veszélyeire, cselekvésre sarkallja a közélet szereplőit. A határ magyar és román oldalának azonos adottságú településeit összefogó társulás jelenlévő képviselői két szándéknyilatkozatot is aláírtak, amelyeket eljuttatnak az Európai Bizottsághoz.

Fotó: Kovács Zsolt

– Az egyik szándéknyilatkozat felhatalmazást ad az Európa-Kapu társulásnak, hogy olyan gazdaságfejlesztési programot állítson össze, amelynek az alapja a határ menti klímastratégia – részletezte Tasó László országgyűlési képviselő, a társulás elnöke. – Tehát a programba építsenek be olyan típusú fejlesztési elemeket, amelyek figyelembe veszik a klímaváltozás hatásainak mérséklési lehetőségeit, ösztönzik a fejlesztésekben az energiatakarékos megoldások alkalmazását, kitérnek a vízbázis védelmére, a termálvíz hasznosítására, a mezőgazdasági területek öntözésére is. A másik szándéknyilatkozatban a jelenlévők közösen kérik az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg mindent a jogi akadálymentesítésért. Mind a román, mind a magyar kormány a hatósági szabályozás területén bontsa le a gazdasági fejlődés előtt meglévő jogi akadályokat. Egyben segítséget is szeretnénk kapni, hogy az Európai Unió új pénzügyi ciklusa (2020–2027) programjainak tervezésébe vonjanak be bennünket – fogalmazott Tasó László.

