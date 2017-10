A kisebbségek helyzetéről tanácskoztak Debrecenben

„Utolsó esély” címmel rendezett konferenciát a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat pénteken a Megyeháza Árpád termében. A tanácskozás során az érintettek megtárgyalták a megyei hátrányos helyzetű emberek és a romák foglalkoztatási-, képzési lehetőségeit, az országos roma önkormányzat jelenlegi helyzetét, illetve tájékoztatást kaptak a megyei paktumirodák tevékenységéről.

Beszédében Bernáth Bálint, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kiemelte, a romák 90 százaléka munkanélküli, ami nagyon megnehezíti a boldogulást. Eme rossz statisztika felszámolására lennének hivatottak többek között a roma önkormányzatok, de tapasztalataik szerint leginkább érdek együttműködések vannak a testületek között. Elmondta, konzultációra, és valódi együttműködésre lenne szükség, mert csak ez lehet a boldogulás útja. Bernáth Bálint nehezményezte, hogy meglátása szerint a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzatot „kifelejtették” a megyei foglalkoztatási paktumból.

Automatikusan kihagyták a kisebbségi önkormányzatokat a roma pályázatokból, csak akkor vannak bevonva, ha az érdek úgy kívánja. Akkor is leginkább – a kötelező jelleg miatt – csak papíron, de a pályázati pénz ekkor sem jut el hozzájuk, mert valahol elakad.”

Nem hívják meg a képviselőinket a megbeszélésekre, így nem is látunk bele, hogy miként vannak elosztva a pénzek. Rossz a kiválasztás, nincs roma mentor a képzésekben, pályázatokban, így semmi rálátásunk az anyagiakra és a programokra. A kisebbségi önkormányzatok költségvetése annyira kevés, hogy az nonszensz, és még csodálkoznak, hogy a testületek, civil szervezetek nem működnek – fogalmazott a megyei elnök.

Elvégezni az iskolát

A konferencián a felelősségteljes, egyenes beszéd fontosságát hangsúlyozta Tapolcai Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője, aki úgy vélte, ahhoz, hogy ez megvalósuljon mindkét fél akarata elengedhetetlen. Hozzátette, az eddig működő programtípusok mellett új tevékenységekre, valamint a kis méretekben hatékony programok kiterjesztésére is szükség van a közfoglalkoztatottak támogatása érdekében.

– Be kell látni, hogy manapság sokan félnek roma származásúakat alkalmazni, még akkor is, ha megvan a végzettsége. Ezért eddig leginkább az építőiparban, és a közfoglalkoztatásban tudtak munkát ajánlani a számukra. Ezen változtatni kell, és megkeresni azokat a lehetőségeket, ahol valódi esélyt kaphat a cigányság a munkaerőpiacon.

Fel kell zárkóztatni a romákat, nagyon sokan vannak, akik még a nyolc általánost sem járták ki. Nekik biztosítani kell az alkalmat, hogy elvégezzék az iskolát, hogy a bizonyítványukat bemutatva be lehessen vonni őket a rendszerbe, mehessenek képzésekre, közmunkába, onnan pedig tovább az elsődleges munkaerőpiacra.”

Képzések helyben

A tervek szerint a bizonyítvány megszerzése után lehetőség szerint előbb finanszírozott OKJ-s képzéseken tanulnának szakmát a fiatalok, majd ezután vagy elhelyezkednének a munkaerőpiacon, vagy a közmunkásnak állnának. A felvázolt elképzelések alapján a képzésben résztvevők szinte ugyanannyit tudnak majd keresni, mint egy közmunkás, de miután szakképesítésük lesz, máris magasabb bérkategóriában kezdenének a közfoglalkoztatásban.

– Aki részt vesz a képzésben, és aztán a közfoglalkoztatásban, akár 19 hónapig is stabil bevételhez juthat. A jövőben minimum fele arányban azokban a szakmákban kell képzést indítani, amelyekre valós munkáltatói igény mutatkozik. A tanfolyamokat érdemes helyben megoldani, mert a nagyobb távolságokra való utazások miatt komoly lemorzsolódások történtek a múltban. Csak ott érdemes képzéseket indítani, ahol aláírásukkal vállalják a helyi cégek, hogy a tanfolyamok elvégzői közül többeknek munkát biztosítanak.

Kapcsolt megoldás?

Tapolczai Zoltán a jelenlévők kérdéseire válaszolva elmondta, arra is lesz lehetőség, hogy ha valaki a képzések során olyan szakmát sajátított el, amiben nem tud elhelyezkedni, idővel részt vehessen másik képzésben is. Egy felvetésre, miszerint érdemes lenne megfontolni kapcsolt képzések felvételét a képzési jegyzékbe úgy reagált, remek ötletnek tartja, és egyáltalán nem zárkózik el előle. Példaként a mezőgazdasági gépészt említette, ahol a képesítés megszerzésével párhuzamosan akár jogosítványt is lehetne szerezni.

