A kijelölt helyekre kérik tenni a lekopaszított karácsonyfákat

Karácsony után néhány nappal egyre több helyen találkozhatunk kidobott fenyőfákkal, hiszen sokan már vízkereszt előtt megszabadulnak a karácsony ékétől. Utánajártunk, hogy a megyében mikor és mivel szállítják el a fenyőfákat, és mi lesz a sorsuk.

Körzetekre osztják

Domokos Csilla, az AKSD Kft. hulladékgazdálkodási vállalat szóvivője elmondta, január 9-e és 31-e között viszik el a fákat a kijelölt helyekről Debrecenből, valamint a megyében a szolgáltatás szempontjából hozzájuk tartozó településekről.

Fotó: Derencsényi István, archív

– A családi házaktól és a vidéki településekről a fenyőfákat azokon a napokon szállítjuk el, amikor a vegyes hulladékot. Minden évben az a kérésünk, hogy lehetőleg a kuka mellé tegyék ki őket. A lakótelepeket körzetekre osztjuk, és külön szervezzük meg a fenyőgyűjtő utakat, valamint azok időpontjait. A szemétszállítóink heti két alkalommal járják körbe a megszokott gyűjtőjáratok útvonalát – tájékoztatott a szóvivő, majd hozzátette, illegális szemetelésnek minősül és büntetést kaphat az, aki nem a kijelölt pontokra teszi a fát.

Újrahasznosítják

– Évente körülbelül 20 tonna fenyőt gyűjtünk be. Ezeket később ledaráljuk, az így keletkezett aprítékot komposzthoz keverjük, majd eladjuk. Emiatt kérünk mindenkit arra, hogy a papírdíszeket és a szaloncukrok csomagolását ne hagyják a fákon. Szerencsére legtöbben letisztítják a karácsonyfát, így kerül ki a szemetesek mellé, ezért a feldolgozás előtt nincs plusz feladata munkatársainknak – mondta Domokos Csilla.

A szóvivő hangsúlyozta, egyre kevesebb fát dobnak ki az emberek. Ennek egyik oka, hogy manapság több földlabdás fát és műfenyőt vásárolnak az emberek. A másik pedig az, hogy vidéken, főként a kisebb településeken a legtöbben eltüzelik vagy kiültetik az ünnepek előtt beszerzett fákat.

HBN–BR

Vidéken kevesebb a fa

Simon Péter, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, Berettyóújfaluban és a megye déli, hozzájuk tartozó településein vízkereszttől egészen január végéig szedik össze a kidobott fenyőket. – A megszokott napokon és helyekről visszük el a fákat. Minden évben megkérjük a lakosokat, hogy díszek nélkül tegyék ki őket, ezt legtöbben be is tartják. A begyűjtött fák minőségétől és tisztaságától függ, hogy mi lesz a sorsuk. Mi komposztot és biogázt szoktunk készíteni belőlük. Tapasztalatunk viszont az, hogy egyre kevesebb a fa, főleg a családi házaknál, de a lakótelepekről sem hozunk már be annyit, mint jó néhány évvel ezelőtt – hangsúlyozta az ügyvezető.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA