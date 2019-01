A kézilabdázó Nagy László bejelentette nyári visszavonulását

A 37 éves jobbátlövő a TV2 I/I című műsorában beszélt arról, hogy várhatóan ez lesz játékos-pályafutása utolsó időszaka.

“Papíron ez a szezon, és azt gondolom, hogy nem csak papíron. 2019 nyarán lejár a szerződésem, és azzal szerintem be is fejezem az aktív kézilabdát” – hangzott el a műsor előzetesében. Az adás csütörtök este lesz látható.

Hozzátette, elképzelhető a folytatás, és nem zárja ki, hogy segíthet még a válogatottnak is az olimpiai kvalifikáció során, ám a jelenlegi terve az, hogy nyáron abbahagyja a játékot.

Nagy László 1999-ben a Pick Szeged játékosaként mutatkozott be a magyar válogatottban, majd a Barcelonához igazolt, amellyel Bajnokok Ligáját kétszer, spanyol bajnokságot négyszer nyert. Három évig (2009 és 2012 között) nem lépett pályára nemzeti színekben, de a londoni olimpia előtt Veszprémbe szerződött, és azóta ismét ő volt a csapatkapitány. Pályafutása során eddig 201 válogatott mérkőzésen 732 gólt szerzett. Az athéni (2004) és a londoni olimpián (2012) negyedik, valamint a 2003-as és a 2009-es világbajnokságon hatodik helyezett csapatnak is kulcsembere volt, és a jövő héten kezdődő, német-dán közös rendezésű világbajnokságra készülő keretnek is tagja.

A háromszoros világválogatott, ötszörös magyar bajnok játékost négyszer választották az év legjobbjának Magyarországon.

Arra a kérdésre, mit tervez a pályafutása után, azt válaszolta, hogy kézilabdával kapcsolatos tevékenységet szeretne végezni, akár jelenlegi klubjánál, a Telekom Veszprémnél is.

“Szakmai igazgatóként vagy szakmai felügyelőként tartanának továbbra is állományban. Emellett ott van a Magyar Kézilabda Szövetség, ahol nem is olyan régen beválasztottak az elnökségbe, ami óriási megtiszteltetés számomra” – hangsúlyozta Nagy.

– MTI –

