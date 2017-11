A kézilabda elitje ismét Debrecenben

A Debreceni Egyetem férfi kézilabdázói tavaly harcolták ki az NBI/B-s szereplést, ahol azóta is remekül helyt állnak, hiszen jelenleg is a tabella első harmadában foglalnak helyet. Talán a DEAC kiváló eredményeiben is szerepet játszik az a komoly interdiszciplináris tudás, mely az intézményben folyamatosan gyarapodik. A Sporttudományi Koordinációs Intézetben azon túl, hogy átfogó kutatási tevékenységek folynak, a testnevelő tanár, a sportszervező, a sportközgazdász és többféle edzőképzés is elérhető. Emellett Magyarországon először Debrecenben indul sportmérnök mesterszak, valamint sportanalitikus szakirányú továbbképzés.

A sport tudományos hátterének fontosságát hangsúlyozza többek között az a konferencia is, melyet immár második alkalommal szerveznek meg a hazai kézilabda kapusedzők számára. Az egy évvel ezelőtt tartott tanácskozás sikerére az Európai Kézilabda-szövetség (European Handball Federation, EHF) is felfigyelt, így az eseményt az idén már a szervezet módszertani bizottsága is támogatja.

A nemzetközi találkozó alkalmat ad a különböző kézilabda kultúrák kapusedzéseinek megismerésére és összehasonlítására azok filozófiáján és metodikáján keresztül. A rendezvény meghívott előadói között van Michal Barda EHF-előadó és mesteredző, a TuRU Düsseldorffal EHF-kupagyőztes kézilabdázó. A magyar szakembereket a korábbi vb-ezüstérmes kézilabdakapus, később ismert menedzser és edző, Hoffmann László, az egykori válogatott kézilabdakapus, a Fehérvár KC kapusedzője, Sugár Tímea, valamint az egykori világválogatott, az utánpótlás válogatott jelenlegi kapusedzője, Bartalos Béla képviseli.

Rajtuk kívül még számos elismert szakember érkezik november 20-án és 21-én a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontjába (DESOK), hogy az évtizedek folyamán felgyülemlett szakmai kincset megosszák egymással, és ezzel segítsék a szakág fejlődését.

A részvétel ingyenes, regisztrálni ezen a linken lehet.

