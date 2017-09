A kevesebbet hibázó gárda nyerte a DEAC-Nyírgyulaj meccset

A debreceniek nem kapkodtak, de olykor kicsit később született meg egy-egy döntés, mint optimális lett volna. Ez történt a vendégek vezető gólja előtt is, amikor az egyébként tapasztalt Varga Dani hezitált, s az elvesztett labdával Sánta megiramodott, majd bevágta Dobi kapujába (0-1).

A DEAC-nak ideje volt felébredni, ami meg is történt, és bár nem szegezték neki a kapujának az ellenfelüket, de veszélyeztették több alkalommal. Az egyik ilyen eset góllal végződött: Kántor Tamás bal oldalon meglódult, tolt egyet a labdán, majd futsalos módra bespiccelte keményen a hosszú sarokba (1-1).

Rövid volt az örömünk, mivel újabb kihagyás nyomán egy pillanatra megfeledkeztünk a jobb oldali szabadrúgás után a túlsó kapufához berobbanó Nagy Imréről, így a laposan belőtt labdát betessékelte a kvázi üres kapuba (1-2).

Az elkerülhető góloknak ezzel nem volt vége. Sánta ugyanis a jelek szerint a megszerzett labdákból lőtt gólokra specializálódott ezen a napon: ismét Varga Dani volt a szenvedő fél, Sánta pedig megint kegyetlenül torolta meg a bizonytalanságot (1-3).

Hogy a félidő előtt még egy fricskát kapjanak a debreceniek, Nagy Imre is duplázott: ő egy 10 méterest vágott a kapunkba (1-4). Itt jegyezzük meg, hogy korábban Dobi Attila többször is nagyot fogott, ám a büntetőkre Faragó Ádám állt be. Igen, büntetőkre, hiszen a hazaiaknál kigyűlt a 6 hiba a félidőn belül, ezért a gyulajiak 10 méterest rúghattak – többször is. Először Faragó remekül hárított, pár pillanattal később (a spori véleményes fújását talán jogosan vitatták) azonban a következő 10-est már nem tudta védeni.

Második félidő – egy másik meccs volt ez már

A folytatásban ismét a vendégek örülhettek újabb találatnak először. Egy kontra végén az immár nem csak büntetőkre bejövő Faragót akcióból is felavatva (1-5). A DEAC egyébként nem játszott rosszul, de ízelítőt kaptak abból, milyen az NB1-ben az, ha egy picit is hibázik valaki. Ráadásul az ellenfél kapusa jól védett, tehát ha helyzetbe kerültünk eddig egy kivételével hárított. Eddig…

A 4 gólos hátrányban is lelkesen és egyre összeszedettebben támadott ugyanis a DEAC. Egy ideig nem koronázta siker próbálkozásainkat, sőt, a kapufát is telibe találta Kasuba Máté. Ám végül Varga Dani remekül robbant be egy szép, kipasszolt támadás végén a hosszú sarokra, és bepofozta a labdát (2-5). Nagy játék volt!

Fotó: Koppányi Szabolcs

A debrecniek végül kijöttek 5-4-re is (vészkapusunk Kántor volt). Elek Gergő edző tehát jó pár perccel a vége előtt megkockáztatta ezt a sokszor visszafelé elsülő, de a futsalban azért mégis elég gyakran használt taktikai variációt.

Okosan járatták a hazaiak a labdát, csak a biztosra menve, nehogy visszanyaljon a fagyi. Lett is eredménye, hiszen Szentes-Bíró Tamás pofás akciót fejezett be góllal – bumm a hosszúba (3-5).

Sőt, a következő percben ismét lehetőségük volt a gólra, de pár centi hibádzott…

Végül a teljesen beszoruló, de rutinosan olykor az időt is ölő Nyírgyulaj kihúzta a hátralévő perceket, így idegenbeli sikerrel kezdte a 2017/18-as NB1-es szezont.

A DEAC együttese pedig biztos sokat tanul ebből az összecsapásból. Megtapasztalták milyen az iram, a ritmus és a döntésekre való idő az élvonalban. Nem kérdés, ha a mostani hibákon javítanak, lesz még örömünk az NB1 idei kiírásában.

Egészében véve jó kis meccsen vagyunk túl, ráadásul a dugig telt DESOK népe egy élvezetes, izgalmas futsalmérkőzést láthatott. Bízunk benne, hogy mielőbb győzelemmel is megörvendeztethetik a szurkolóikat a debreceniek!

Egy idegenbeli meccs jön (Veszprémben október 9-én), de október 20-án megyei riválisuk, a bajnoki cím egyik esélyesének tartott MVFC Berettyóújfalu érkezik hozzánk. Az se lesz kisebb mérkőzés a mainál. Sőt…

– Koppányi Szabolcs –

Férfi futsal NB1, 1. forduló

DEAC – Nyírgyulaj KSE 3-5 (1-4)

2017. szeptember 29. Debrecen, DESOK

Hazai gól: Kántor, Varga, Szentes-Bíró.

Edző: Elek Gergő. (Nyilatkozat később.)

Mérkőzés alakulása: 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5.

