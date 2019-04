A kertészkedés szerelmese a százéves Zsófi néni

Szatmári Antalné március 22-én ünnepelte 100. születésnapját. Ebből az alkalomból debreceni otthonában ajándékokkal és ünnepi ebéddel köszöntötte szerető családja. Csaholczi Attila önkormányzati képviselő és Siposné Hüse Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa pedig virágcsokorral és emléklappal lepte meg az ünnepeltet.

– Nincs olyan fiatal, aki tudja, hogy milyen idősnek lenni, de minden idős ember tudja, hogy milyen fiatalnak és bölcsnek lenni. Azt gondolom, száz esztendőt csak bölcsességgel, alázattal, és a család szeretetével lehet végigélni – így tolmácsolta a városvezetők üdvözletét Csaholczi Attila.

Egymásba kapaszkodtak

Zsófi néni szépen megterített ünnepi asztalnál fogadta a jókívánságokat, jobbján fiával, Zoltánnal, balján pedig lányával, Évával. Az ünnepelt végig mosolygott, pedig, mint ahogy megtudtuk, nem volt könnyű élete. A második világégés 19 évesen „tört be” az életébe, Zsófi néni is két testvérét vesztette el a harcokban. – Úgy élek, ahogy a bölcsesség tartja: ne nézz hátra, csak előre. Átéltem háborút, bombázást, forradalmat. A harcok után nagy volt a szegénység, nekünk még biciklire sem futotta, gyalog jártunk ki a határba művelni a földeket. Amíg nekünk is volt saját gazdaságunk, ott tevékenykedtünk, amikor ezt leadtuk, onnantól napszámban dolgoztunk, hajnalban keltünk.

Fotó: Molnár Péter

Férjével 1953-ban ismerkedett meg, az élet két gyermekkel, hat unokával és három dédunokával ajándékozta meg az erőfeszítéseiket.

– Életben kellett maradni, erről szólt az akkori világ. A háború után újra kellett kezdenünk, hiszen szinte mindenünk odalett, ezekben az időkben csak egymásba és a családba tudtunk kapaszkodni. Szerettük volna a gyermekeinket taníttatni, szerencsére sikerült, Éva orvos lett, Zoltán pedig építésznek tanult – mosolyog.

Büszkén hangoztatja, hogy máig kertészkedik, a növényeit tavaly is maga kapálta. Erről idén sem mond le, a veteménynek-, palántánakvalót már elő is készítette – mutatott egy csíráztatott krumplit, elárulva egy egészen egyedi eljárást ezzel kapcsolatban.

– Mindig mozgok, mindig csinálok valamit, vannak palántáim, azokat gondozom, az erkélyre is ültettem már ki belőlük. Kapálgattam őket még tavaly is, remélem most is menni fog. Az egészségem megőrzése érdekében fontosak a gyógyhatású növények, különösen az erős paprika – de abból is csak a saját termesztésű – tanácsolja Zsófi néni.

MSZ

